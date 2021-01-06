«Торино» — «Верона». Прогноз на матч итальянской Серии A (06.01.2021)

1609882732

06 января 2021, 00:38

В 16-м туре чемпионата Италии «Торино» на домашнем поле сыграет против «Вероны». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 6 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворита в этом матче букмекеры не определяют. Сделать ставку на победу «Торино» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.65, а успех «Вероны» можно сыграть с котировкой 2.86. Вероятность ничьи оценивается в 3.48.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на «низовой» исход. Вариант с ТМ(2,5) можно сыграть за 1.89, ТБ (2,5) – 2.06.

Форма команд

Благодаря серии из трех успешных матчей, «Торино» сумел покинуть зону вылета. Правда, у команды из Турина только условное преимущество над прямыми конкурентами в борьбе за выживание.

Перед паузой «быки» сыграли вничью с «Болоньей» (1:1) и «Наполи» (1:1), а в прошлом туре им удалось оформить вторую победу в сезоне. В гостях с крупным счетом была повержена «Парма» (3:0).

«Верона» в этом сезоне чемпионата Италии играет вполне успешно. Сейчас команда базируется на восьмой позиции в таблице, имея в активе 23 очка. В первом поединке после перерыва «мастифы» победили в гостях «Специю» с минимальным счетом 1:0.

В семи гостевых играх этого сезона «Верона» проиграла только один матч – три победы и три ничьи.

Информация для ставок

В пяти из шести прошлых очных встреч команд фиксировался ничейный результат

«Торино» не побеждал в девяти последних играх на своем поле

«Верона» не проигрывала в шести прошлых гостевых матчах чемпионата

«Верона» не проигрывала в шести предыдущих выездных встречах против «Торино»

Прогноз

Вряд ли в этом матче мы увидим результативный исход. «Верона» в гостях строит игру за счет надежной обороны, а «Торино» в этом сезоне вообще мало забивает.

Берем ставку с исходом ТМ(2,5) по коэффициенту 1.89 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Сампдория» — «Интер».