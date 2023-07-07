«Торонто» — «Сент-Луис Сити». Прогноз на матч МЛС (09.07.2023)

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вчера, 16:36

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Сент-Луис Сити», а коэффициент на их победу составляет 2.4. Успех «Торонто» оценивается по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.65.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.72. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.12. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Торонто» идет на предпоследнем месте в своей конференции и имеет в своем активе 19 баллов. Коллектив имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (18:31) и в предстоящей встрече вряд ли смогут ее улучшить, ведь играют с лидером западной конференции. Два последних поединка «Торонто» в МЛС завершились крупным поражением на выезде от «Орландо Сити» (0:4) и неудачей с «Реал Солт-Лейк» (0:1).

«Сент-Луис Сити» после нескольких неудач вновь вышел на путь побед и в последних двух турах набрал максимальное количество очков. Команда лидирует с 35 баллами, опережая двух ближайших конкурентов на три очка и в случае победы сможет как минимум сохранить этот отрыв. В прошлом туре чемпионата США «Сент-Луис Сити» обыграл на своем поле «Колорадо Рэпидс» (2:0), а ранее одолел на выезде «Сан-Хосе Эртквейкс» (2:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Сент-Луис Сити» завершились исходом «обе забьют»

«Торонто» проиграл четыре последних матча в МЛС

Пять из десяти последних матчей «Торонто» на своем поле завершились вничью

Прогноз

«Сент-Луис Сити» находится в хорошей физической форме и обязан побеждать аутсайдера на его стадионе. Сделать ставку на успех гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4.