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«Торонто» — «Сент-Луис Сити». Прогноз на матч МЛС (09.07.2023)

вчера, 16:36
Торонто

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Сент-Луис Сити», а коэффициент на их победу составляет 2.4. Успех «Торонто» оценивается по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.873.712.44

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.72. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.12. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Торонто» идет на предпоследнем месте в своей конференции и имеет в своем активе 19 баллов. Коллектив имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (18:31) и в предстоящей встрече вряд ли смогут ее улучшить, ведь играют с лидером западной конференции. Два последних поединка «Торонто» в МЛС завершились крупным поражением на выезде от «Орландо Сити» (0:4) и неудачей с «Реал Солт-Лейк» (0:1).

«Сент-Луис Сити» после нескольких неудач вновь вышел на путь побед и в последних двух турах набрал максимальное количество очков. Команда лидирует с 35 баллами, опережая двух ближайших конкурентов на три очка и в случае победы сможет как минимум сохранить этот отрыв. В прошлом туре чемпионата США «Сент-Луис Сити» обыграл на своем поле «Колорадо Рэпидс» (2:0), а ранее одолел на выезде «Сан-Хосе Эртквейкс» (2:1).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Сент-Луис Сити» завершились исходом «обе забьют»
  • «Торонто» проиграл четыре последних матча в МЛС
  • Пять из десяти последних матчей «Торонто» на своем поле завершились вничью

Прогноз

«Сент-Луис Сити» находится в хорошей физической форме и обязан побеждать аутсайдера на его стадионе. Сделать ставку на успех гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.78 1.67 2.29
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:28
Гости не проиграют и тотал голов Тб 2,5
Гость
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