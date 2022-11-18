«Торпедо» — «Сочи». Прогноз на матч кубка России. (22.11.2022)

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сегодня, 09:49

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской контры Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.97. Победа «Торпедо» оценивается по 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Торпедо» умудрился одержать две победы на групповом этапе и практически гарантировал себе как минимум третье место, которое дает путевку в путь регионов. Коллектив отстает от лидеров на три очка и в случае победы над «Сочи», который идет последним, еще может вклиниться в борьбу за выход в плей-офф. В прошлом туре РПЛ «Торпедо» уступил на своем поле «Зениту» (0:2), а ранее с этим же счетом проиграл и «Крыльям Советов» (0:2).

«Сочи» полностью провалил кубок России и после четырех туров не набрал ни единого балла. Вряд ли команда и в оставшихся матчах будет отдаваться на поле, при этом имея мало смысла с точки зрения турнирного положения. Коллектив доиграет два тур в режиме тренировки с повышенной ответственностью. Два последних матча «Сочи» в чемпионате завершились победой над «Химками» (2:0) и ничьей со «Спартаком» (1:1).

Информация для ставок

«Торпедо» проиграл четыре последних матча в чемпионате России

«Сочи» выиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

Два последних поединка между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

«Сочи» не имеет турнирной мотивации и вполне вероятно будет играть полурезервным составом. Предлагаем сделать ставку на победу «Торпедо» по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.