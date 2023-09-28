«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (30.09.2023)

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вчера, 13:18

Ставки букмекеров

«Ливерпуль» является минимальным фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.2. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 2.95. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.1.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3.5 мячей стоит всего 2. Поставить на низовой матч (ТМ 3.5) можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Тоттенхэм» показывает хорошие результаты на старте АПЛ и смог набрать уже 14 очков. Команда заслуженно занимает четвертое место с 14 баллами и отстает от нынешнего соперника всего на два пункта. В личной встрече с «Ливерпулем» у «шпор» не будет очень много шансов, ведь большое внимание следует уделять и обороне. Два последних матча «Тоттенхэма» завершились ничьей с «Арсеналом» (2:2) и победой над «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

«Ливерпуль» совсем недавно обыграл «Лестер» в кубке английской лиги (3:1) и находится в хорошем расположении духа. «Красные» идут на втором месте в АПЛ с 16 баллами и отстает от максимального результата «Манчестер Сити» на два балла. Гостям очень нужна победа, чтобы не отставать от «горожан», но для этого им придется продемонстрировать максимум способностей уже на футбольном поле. В последней игре АПЛ «Ливерпуль» обыграл на своем поле «Вест Хэм» (3:1).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл семь последних поединков во всех турнирах

«Тоттенхэм» выиграл четыре из пяти домашних матчей за последнее время

«Ливерпуль» одержал три победы в последних пяти играх со «шпорами»

Шесть матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды играют между собой в результативный футбол и вряд ли в этот раз концепция изменится. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.