«Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (07.04.2024)

1712397070

сегодня, 12:51

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.4. Ничейный результат котируется по 5.4, а победа «Ноттингем Форест» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.1. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 1.67.

Форма команд

«Тоттенхэм» продолжает борьбу за место в топ-4 и за счет одного матча в запасе может уже обойти «Астон Виллу». Команда идет на пятом месте с 57 баллами и отстает от конкурента на два пункта и чувствует его неуверенность. В домашней игре с командой из низов турнирной таблицы, «шпор» устроит только уверенная победа. В прошлом туре «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1), а ранее на своем поле одолел «Лутон Таун» (2:1).

«Ноттингем Форест» находится не в самом лучшем положении и очень близко опустился к зоне вылета. «Лесники» занимают 17 место с 25 баллами и опережают ближайшего конкурента на три пункта. Таким образом команда в случае неудач в следующих поединках может опуститься в опасную зону, выйти из которой будет сложно при такой конкуренции за выживание. Два последних матча «Ноттингем Форест» завершились победой над «Фулхэмом» (3:1) и ничьей с «Кристал Пэлас» (1:1).

Информация для ставок

«Шпоры» выиграли пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Ноттингем Форест» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Тоттенхэм» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Ноттингем Форест»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом поединке предлагаем полностью опереться на статистику личных встреч и поставить на уверенную победу «Тоттенхэм» с форой (-1.5). Сделать это можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.