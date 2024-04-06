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«Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (07.04.2024)

сегодня, 12:51
Тоттенхэм

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.4. Ничейный результат котируется по 5.4, а победа «Ноттингем Форест» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.1. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 1.67.

Форма команд

«Тоттенхэм» продолжает борьбу за место в топ-4 и за счет одного матча в запасе может уже обойти «Астон Виллу». Команда идет на пятом месте с 57 баллами и отстает от конкурента на два пункта и чувствует его неуверенность. В домашней игре с командой из низов турнирной таблицы, «шпор» устроит только уверенная победа. В прошлом туре «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1), а ранее на своем поле одолел «Лутон Таун» (2:1).

«Ноттингем Форест» находится не в самом лучшем положении и очень близко опустился к зоне вылета. «Лесники» занимают 17 место с 25 баллами и опережают ближайшего конкурента на три пункта. Таким образом команда в случае неудач в следующих поединках может опуститься в опасную зону, выйти из которой будет сложно при такой конкуренции за выживание. Два последних матча «Ноттингем Форест» завершились победой над «Фулхэмом» (3:1) и ничьей с «Кристал Пэлас» (1:1).

Информация для ставок

  • «Шпоры» выиграли пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «Ноттингем Форест» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Тоттенхэм» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Ноттингем Форест»
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом поединке предлагаем полностью опереться на статистику личных встреч и поставить на уверенную победу «Тоттенхэм» с форой (-1.5). Сделать это можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:55
Я думаю, вряд ли у кого-то есть сомнения, что в этом поединке мы увидим как минимум два гола. Хозяева сыграли на ТБ 1,5 в 29 поединках чемпионата из 30 в текущем сезоне, гости - в 26 из 31 тура лиги. Что касается исхода, то для меня фавориты "шпоры", и это очевидно. Если бы для "лесников" матч был бы домашним, можно было бы засомневаться. Но в гостях Ноттингем Форрест выглядит очень слабо. Статистика личных встреч команд, которую смотрим с того момента, когда "лесник" вернулись в АПЛ, на стороне лондонцев. Во всех четырёх дуэлях было пробит ТБ 1,5, в трёх из них победа была на стороне ТТХ. Мой прогноз - П1+ТБ 1,5.
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