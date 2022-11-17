Гана – Швейцария. Прогноз на товарищеский матч (17.11.2022)

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сегодня, 09:37

Ставки букмекеров

Швейцария фаворит матча, который пройдет в Абу-Даби. Поставить на победу номинальных гостей можно по коэффициенту 1.93. Воспользоваться ничейным исходам БК предлагают по котировке 3.44, а успех Ганы оценивается в 4.00.

Вместе с тем аналитики букмекерской конторы Лига Ставок считают, что Гана и Швейцария проведут низовой матч. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.66, ТБ (2.5) – 2.15.

Форма команд

Гана смогла квалифицироваться на предстоящий чемпионат мира. В финальной стадии отбора команда прошла Нигерию за счет гостевого гола (0:0 и 1:1). Последний матч ганские футболисты провели 27 сентября. В контрольной игре была зафиксирована победа над Никарагуа (1:0) с минимальным счетом.

Швейцария тоже проводит подготовку к ЧМ -2022 в Катаре. Команда успешно выступила в европейском отборе, заняв первое место в группе, где также выступала Италия. В трех заключительных матчах Лиги Наций УЕФА швейцарские футболисты победили Чехию (2:1), Испанию (2:1) и Португалию (1:0), заняв итоговое третье место квартета.

Информация для ставок

Гана проиграла в 3 из прошлых 5 матчей

Швейцария выиграла в 3 предыдущих поединках

Швейцария не проигрывала в 6 из последних 10 гостевых встреч

Прогноз

Мы считаем, что сборная Швейцарии оправдает статус фаворита в товарищеской встрече против Ганы. Предлагаем поставить на победу вторых по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.