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Гана – Швейцария. Прогноз на товарищеский матч (17.11.2022)

сегодня, 09:37
Сборная Швейцарии

Ставки букмекеров

Швейцария фаворит матча, который пройдет в Абу-Даби. Поставить на победу номинальных гостей можно по коэффициенту 1.93. Воспользоваться ничейным исходам БК предлагают по котировке 3.44, а успех Ганы оценивается в 4.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.293.491.94
Лига Ставок 5.40 3.55 1.72
Мелбет 1.85 3.64 4.12
1XBET 2.07 3.34 3.62

Вместе с тем аналитики букмекерской конторы Лига Ставок считают, что Гана и Швейцария проведут низовой матч. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.66, ТБ(2.5) – 2.15.

Форма команд

Гана смогла квалифицироваться на предстоящий чемпионат мира. В финальной стадии отбора команда прошла Нигерию за счет гостевого гола (0:0 и 1:1). Последний матч ганские футболисты провели 27 сентября. В контрольной игре была зафиксирована победа над Никарагуа (1:0) с минимальным счетом.

Швейцария тоже проводит подготовку к ЧМ-2022 в Катаре. Команда успешно выступила в европейском отборе, заняв первое место в группе, где также выступала Италия. В трех заключительных матчах Лиги Наций УЕФА швейцарские футболисты победили Чехию (2:1), Испанию (2:1) и Португалию (1:0), заняв итоговое третье место квартета.

Информация для ставок

  • Гана проиграла в 3 из прошлых 5 матчей
  • Швейцария выиграла в 3 предыдущих поединках
  • Швейцария не проигрывала в 6 из последних 10 гостевых встреч

Прогноз

Мы считаем, что сборная Швейцарии оправдает статус фаворита в товарищеской встрече против Ганы. Предлагаем поставить на победу вторых по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.61 1.73 2.17
Лига Ставок 2.12 1.67 1.61 2.23
Мелбет 1.89 1.96
1XBET 1.13 6.48
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 10:24
И не факт что Швейцарцы выиграют этот матч
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