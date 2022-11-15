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Польша – Чили. Прогноз на товарищеский матч (16.11.2022)

вчера, 10:16
Сборная Польши

Ставки букмекеров

Польша считается умеренным фаворитом грядущего противостояния. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.17. За ничью предложена котировка 3.36, а победа Чили играется по цене 3.88.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.093.283.83
Лига Ставок 2.18 3.15 3.65
Мелбет 2.17 3.36 3.88
1XBET 2.14 3.40 3.90

Вместе с тем аналитики букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение низовому формату в матче. Пари на ТМ(2,5) гола предлагается заключить по коэффициенту 1.53, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

Польша проводит подготовку к чемпионату мира, на который команда пробилась через стыковые игры. В финальном противостоянии плей-офф против команды Швеции поляки добились убедительной победы (2:0).

При этом польская команда никак себя не проявила в Лиге Наций УЕФА. В квартете с Нидерландами, Бельгией и Уэльсом сборная заработала семь очков за шесть туров, заняв итоговое третье место.

Чили не поедет в Катар на чемпионат мира из-за неудовлетворительных результатов в отборочном цикле. В 18 матчах квалификации Южной Америки сборная заработала только 19 очков (пять побед и четыре ничьи), завершив турнир на седьмом месте рейтинга.

Информация для ставок

  • Команды сыграли вничью 2:2 в 2018 году в контрольном матче
  • Ставка ТБ(1,5) гола прошла в 5 последних домашних матчах Польши
  • Сборная Чили сыграла на ТБ(1,5) гола в 4 из прошлых 5 гостевых матчей

Прогноз

Мы считаем, что сборные Польши и Чили смогут провести результативный матч. Рекомендуем поставить на ТБ(1,5) гола по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.81 1.57 2.43
Лига Ставок 2.00 1.79 1.55 2.40
Мелбет 1.59 2.59
1XBET 1.62 2.52
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:36
Посмотрим как поляки себя проявят... темная лошадка
Гость
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