Польша – Чили. Прогноз на товарищеский матч (16.11.2022)

Ставки букмекеров
Польша считается умеренным фаворитом грядущего противостояния. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.17. За ничью предложена котировка 3.36, а победа Чили играется по цене 3.88.
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сегодня, 20:00
Вместе с тем аналитики букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение низовому формату в матче. Пари на ТМ(2,5) гола предлагается заключить по коэффициенту 1.53, ТБ(2,5) – 2.40.
Форма команд
Польша проводит подготовку к чемпионату мира, на который команда пробилась через стыковые игры. В финальном противостоянии плей-офф против команды Швеции поляки добились убедительной победы (2:0).
При этом польская команда никак себя не проявила в Лиге Наций УЕФА. В квартете с Нидерландами, Бельгией и Уэльсом сборная заработала семь очков за шесть туров, заняв итоговое третье место.
Чили не поедет в Катар на чемпионат мира из-за неудовлетворительных результатов в отборочном цикле. В 18 матчах квалификации Южной Америки сборная заработала только 19 очков (пять побед и четыре ничьи), завершив турнир на седьмом месте рейтинга.
Информация для ставок
- Команды сыграли вничью 2:2 в 2018 году в контрольном матче
- Ставка ТБ(1,5) гола прошла в 5 последних домашних матчах Польши
- Сборная Чили сыграла на ТБ(1,5) гола в 4 из прошлых 5 гостевых матчей
Прогноз
Мы считаем, что сборные Польши и Чили смогут провести результативный матч. Рекомендуем поставить на ТБ(1,5) гола по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.