Польша – Чили. Прогноз на товарищеский матч (16.11.2022)

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вчера, 10:16

Ставки букмекеров

Польша считается умеренным фаворитом грядущего противостояния. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.17. За ничью предложена котировка 3.36, а победа Чили играется по цене 3.88.

Вместе с тем аналитики букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение низовому формату в матче. Пари на ТМ(2,5) гола предлагается заключить по коэффициенту 1.53, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

Польша проводит подготовку к чемпионату мира, на который команда пробилась через стыковые игры. В финальном противостоянии плей-офф против команды Швеции поляки добились убедительной победы (2:0).

При этом польская команда никак себя не проявила в Лиге Наций УЕФА . В квартете с Нидерландами, Бельгией и Уэльсом сборная заработала семь очков за шесть туров, заняв итоговое третье место.

Чили не поедет в Катар на чемпионат мира из-за неудовлетворительных результатов в отборочном цикле. В 18 матчах квалификации Южной Америки сборная заработала только 19 очков (пять побед и четыре ничьи), завершив турнир на седьмом месте рейтинга.

Информация для ставок

Команды сыграли вничью 2:2 в 2018 году в контрольном матче

Ставка ТБ (1,5) гола прошла в 5 последних домашних матчах Польши

(1,5) гола прошла в 5 последних домашних матчах Польши Сборная Чили сыграла на ТБ (1,5) гола в 4 из прошлых 5 гостевых матчей

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