США – Марокко. Прогноз на Международный товарищеский матч (02.06.2022)

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вчера, 13:51

Ставки букмекеров

США идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.07, ничья в игре предлагается за 3.35, а победа Марокко за 3.65 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ожидают большого количества голов в матче. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.69, а ТБ (2.5) по 2.17.

Форма команд

Команда сборной США в 2021 и 2022 календарных годах провела 28 поединков. В 20 матчах соперники были обыграны, а по 4 встречи завершились с равным четом и проиграны. В последних пяти поединках по два матча выиграно и упущено, а один сыгран вничью. В крайнем противостоянии победа отдана Коста-Рике (2:0).

Команда сборной Марокко в 2021 и 2022 календарных годах сыграла также 28 матчей. 22 раза команда праздновала победы, в четырех случаях довольствовалась ничьими и в дважды уступила. В предшествующих пяти играх в двух матчах добыты победы, расписано две «мировые», а один проигран. В крайнем противостоянии обыгран ДР Конго (4:1).

Информация для ставок

Марокко выиграла в 11 из 15 последних матчей

В 10 из 15 последних матчах США не было голов или забила только одна команда

не было голов или забила только одна команда Марокко выиграла в двух очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и статус поединка, предлагаем заиграть ставку на то, что Марокко забьет гол с коэффициентом 1.50 в БК Лига Ставок.