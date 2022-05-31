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США – Марокко. Прогноз на Международный товарищеский матч (02.06.2022)

вчера, 13:51
США - Марокко

Ставки букмекеров

США идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.07, ничья в игре предлагается за 3.35, а победа Марокко за 3.65 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.063.343.66
Фонбет 2.05 3.40 3.65
Мелбет 2.11 3.24 3.52
1XBET 2.11 3.24 3.52
BetBoom 2.09 3.31 3.73

Аналитики не ожидают большого количества голов в матче. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.69, а ТБ (2.5) по 2.17.

Форма команд

Команда сборной США в 2021 и 2022 календарных годах провела 28 поединков. В 20 матчах соперники были обыграны, а по 4 встречи завершились с равным четом и проиграны. В последних пяти поединках по два матча выиграно и упущено, а один сыгран вничью. В крайнем противостоянии победа отдана Коста-Рике (2:0).

Команда сборной Марокко в 2021 и 2022 календарных годах сыграла также 28 матчей. 22 раза команда праздновала победы, в четырех случаях довольствовалась ничьими и в дважды уступила. В предшествующих пяти играх в двух матчах добыты победы, расписано две «мировые», а один проигран. В крайнем противостоянии обыгран ДР Конго (4:1).

Информация для ставок

  • Марокко выиграла в 11 из 15 последних матчей
  • В 10 из 15 последних матчах США не было голов или забила только одна команда
  • Марокко выиграла в двух очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и статус поединка, предлагаем заиграть ставку на то, что Марокко забьет гол с коэффициентом 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.63 1.68 2.16
Фонбет 1.70 2.15
Мелбет 1.74 2.14
1XBET 1.74 2.14
BetBoom 2.34 1.61 1.70 2.17 1.37 3.10
Все комментарии
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7bhh3gh7p4gf
вчера в 14:54
Фаворит матча США
ahps4mtjj2eq
ahps4mtjj2eq
вчера в 13:53
Победу одержит США
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