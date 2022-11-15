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Турция – Шотландия. Прогноз на товарищеский матч (16.11.2022)

вчера, 10:17
Сборная Турции

Ставки букмекеров

Симпатии букмекеров в этом противостоянии на стороне Турции. Сыграть победу хозяев предлагается по коэффициенту 2.12. Заключить пари на ничью можно по цене 3.48, а победа Шотландии доступна по котировке 3.88.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.123.323.66
Лига Ставок 2.19 3.25 3.50
Мелбет 2.12 3.48 3.88
1XBET 2.19 3.52 3.60

Касательно возможной результативности, то здесь предпочтения аналитиков букмекерской конторы Лига Ставок на стороне низового формата. Вариант ставки ТМ(2,5) доступен по коэффициенту 1.65, ТБ(2,5) – 2.15.

Форма команд

Турция пробилась в стыковые матчи чемпионата мира, но выступила там неудачно. Обыграв в полуфинале плей-офф Черногорию (2:1) команда проиграла в финальном поединке Португалии со счетом 1:3.

Отметим, что в Лиге Наций УЕФ сборная Турции заняла первое место квартета, перейдя в дивизион D. В шести турах групповой стадии команда одержала четыре победы (одна ничья и один проигрыш).

Шотландия тоже выступала в стыковых матчах чемпионата мира, но на стадии плей-офф команда сразу проиграла Украине (1:3). При этом шотландцы смогли проявить себя в Лиге Наций УЕФА, где команда стала победителем квартета и перешла в элитный дивизион, сыграв вничью в решающем матче против украинской сборной (0:0).

Информация для ставок

  • Турция сыграла на ТБ(2,5) гола в 7 из прошлых 10 матчей
  • Шотландия сыграла на ТБ(2,5) гола в 3 из последних 4 гостевых матчей
  • Шотландия не проигрывала в 7 из предыдущих 10 гостевых поединков

Прогноз

Мы считаем, что отсутствие ответственности за результат позволит Турции и Шотландии показать результативный футбол. Предлагаем поставить на ТБ(2) гола по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.62 1.69 2.18
Лига Ставок 2.23 1.64 1.66 2.19
Мелбет 1.70 2.34
1XBET 1.75 2.25
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:48
Интересный матч нас ожидает и с не предсказуемым результатом
Гость
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