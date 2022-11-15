Турция – Шотландия. Прогноз на товарищеский матч (16.11.2022)

Ставки букмекеров
Симпатии букмекеров в этом противостоянии на стороне Турции. Сыграть победу хозяев предлагается по коэффициенту 2.12. Заключить пари на ничью можно по цене 3.48, а победа Шотландии доступна по котировке 3.88.
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сегодня, 20:00
Касательно возможной результативности, то здесь предпочтения аналитиков букмекерской конторы Лига Ставок на стороне низового формата. Вариант ставки ТМ(2,5) доступен по коэффициенту 1.65, ТБ(2,5) – 2.15.
Форма команд
Турция пробилась в стыковые матчи чемпионата мира, но выступила там неудачно. Обыграв в полуфинале плей-офф Черногорию (2:1) команда проиграла в финальном поединке Португалии со счетом 1:3.
Отметим, что в Лиге Наций УЕФ сборная Турции заняла первое место квартета, перейдя в дивизион D. В шести турах групповой стадии команда одержала четыре победы (одна ничья и один проигрыш).
Шотландия тоже выступала в стыковых матчах чемпионата мира, но на стадии плей-офф команда сразу проиграла Украине (1:3). При этом шотландцы смогли проявить себя в Лиге Наций УЕФА, где команда стала победителем квартета и перешла в элитный дивизион, сыграв вничью в решающем матче против украинской сборной (0:0).
Информация для ставок
- Турция сыграла на ТБ(2,5) гола в 7 из прошлых 10 матчей
- Шотландия сыграла на ТБ(2,5) гола в 3 из последних 4 гостевых матчей
- Шотландия не проигрывала в 7 из предыдущих 10 гостевых поединков
Прогноз
Мы считаем, что отсутствие ответственности за результат позволит Турции и Шотландии показать результативный футбол. Предлагаем поставить на ТБ(2) гола по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.