Турция – Шотландия. Прогноз на товарищеский матч (16.11.2022)

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вчера, 10:17

Ставки букмекеров

Симпатии букмекеров в этом противостоянии на стороне Турции. Сыграть победу хозяев предлагается по коэффициенту 2.12. Заключить пари на ничью можно по цене 3.48, а победа Шотландии доступна по котировке 3.88.

Касательно возможной результативности, то здесь предпочтения аналитиков букмекерской конторы Лига Ставок на стороне низового формата. Вариант ставки ТМ(2,5) доступен по коэффициенту 1.65, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

Турция пробилась в стыковые матчи чемпионата мира, но выступила там неудачно. Обыграв в полуфинале плей-офф Черногорию (2:1) команда проиграла в финальном поединке Португалии со счетом 1:3.

Отметим, что в Лиге Наций УЕФ сборная Турции заняла первое место квартета, перейдя в дивизион D. В шести турах групповой стадии команда одержала четыре победы (одна ничья и один проигрыш).

Шотландия тоже выступала в стыковых матчах чемпионата мира, но на стадии плей-офф команда сразу проиграла Украине (1:3). При этом шотландцы смогли проявить себя в Лиге Наций УЕФА , где команда стала победителем квартета и перешла в элитный дивизион, сыграв вничью в решающем матче против украинской сборной (0:0).

Информация для ставок

Турция сыграла на ТБ (2,5) гола в 7 из прошлых 10 матчей

(2,5) гола в 7 из прошлых 10 матчей Шотландия сыграла на ТБ (2,5) гола в 3 из последних 4 гостевых матчей

(2,5) гола в 3 из последних 4 гостевых матчей Шотландия не проигрывала в 7 из предыдущих 10 гостевых поединков

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