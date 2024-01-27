«Тулуза» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (28.01.2024)

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вчера, 14:01

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Ланса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.03. Ничейный результат котируется по 3.5, а победа «Осера» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.55.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.95. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.78.

Форма команд

«Тулуза» не радует болельщиков результатами в чемпионате Франции и находится очень близко к зоне вылета. Команда располагается на 14 месте с 17 баллами отстает от двух соперников всего на один пункт. В матче с не очень успешно выступающим «Лансом», хозяева постараются зацепиться за очки и отдалиться от низов турнирной таблицы. Два последних матча «Тулузы» завершились поражением в серии пенальти от «Руана» в кубке Франции (3:4) и выездной победой над «Мецом» в Лиге 1 (1:0).

«Ланс» снова сдает свои позиции и проиграл несколько последних матчей. Команда совсем скоро стартует в Лиге Европы и болельщики ждут, что коллектив придет в себя и покажет хорошие результаты. В чемпионате Франции клуб занимает только восьмое место с 26 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. В прошлом туре «Ланс» проиграл « ПСЖ » (0:2) и вылетел из кубка Франции с «Монако» (2:3, по пенальти).

Информация для ставок

Пять из десяти последних домашних поединков «Тулузы» завершились ничьими

«Ланс» выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Тулуза» проиграла пять последних матчей «Лансу»

Пять из шести поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет вязким и сложным для обеих команд и вряд ли порадует зрителей забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.