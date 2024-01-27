«Тулуза» — «Ланс». Прогноз на матч Лиги 1 (28.01.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Ланса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.03. Ничейный результат котируется по 3.5, а победа «Осера» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.55.
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сегодня, 19:05
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.95. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.78.
Форма команд
«Тулуза» не радует болельщиков результатами в чемпионате Франции и находится очень близко к зоне вылета. Команда располагается на 14 месте с 17 баллами отстает от двух соперников всего на один пункт. В матче с не очень успешно выступающим «Лансом», хозяева постараются зацепиться за очки и отдалиться от низов турнирной таблицы. Два последних матча «Тулузы» завершились поражением в серии пенальти от «Руана» в кубке Франции (3:4) и выездной победой над «Мецом» в Лиге 1 (1:0).
«Ланс» снова сдает свои позиции и проиграл несколько последних матчей. Команда совсем скоро стартует в Лиге Европы и болельщики ждут, что коллектив придет в себя и покажет хорошие результаты. В чемпионате Франции клуб занимает только восьмое место с 26 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. В прошлом туре «Ланс» проиграл «ПСЖ» (0:2) и вылетел из кубка Франции с «Монако» (2:3, по пенальти).
Информация для ставок
- Пять из десяти последних домашних поединков «Тулузы» завершились ничьими
- «Ланс» выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Тулуза» проиграла пять последних матчей «Лансу»
- Пять из шести поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Предполагаем, что матч будет вязким и сложным для обеих команд и вряд ли порадует зрителей забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.