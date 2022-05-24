«Кайсериспор» — «Сивасспор». Прогноз на финальный матч кубка Турции (26.05.2022)

Ставки букмекеров
Явного фаворита в данной игре букмекеры определить не смогли. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 2.66 на победу «Кайсериспора». Победа «Сивасспора» порадует коэффициентом 2.57, а на ничью можно загрузить по коэффициенту 3.4.
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2 : 3
завершен в доп. время
26 мая 2022, 20:45
четверг
Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.92, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 1.85. На исход «обе забьют» дается коэффициент 1.87.
Форма команд
«Кайсеиспор» добрался до финала, пройдя непростые испытания грандами турецкого футбола. В четвертьфинале на пути команды был грозный «Бешикташ», который удалось на выезде обыграть со счетом (2:1), а затем в полуфинальном противостоянии, которое состояло из двух встреч, коллектив сумел одолеть чемпиона страны «Трабзонспор» (4:3).
«Сивасспор» в 1/4 встретился на домашнем стадионе с «Фатих Карагюмрюком» и, сохранив ворота в неприкосновенности одолел соперника с минимальным счетом (1:0). Далее последовало сражение в полуфинале с «Аланьяспором» и в тяжелой двухматчевой битве, которая завершилась результатом (3:2) удалось завоевать путевку в финал.
Информация для ставок
- «Кайсериспор» выиграл две из восьми последних встречи
- «Сивасспор» одержал пять побед в последних семи играх
- Минувшаий очный поединок завершился победой «Сивасспора» (2:1)
- Пять из шести последних матчей «Кайсериспора» и пять вряд «Сивасспора» закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
Игра будет очень непростой для обеих команд. Явного фаворита здесь нет, а потому, скорее всего, поединок пройдет без тотального преимущества одного из коллективов. Смеем предположить, футболисты все же поразят ворота друг друга, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.87.