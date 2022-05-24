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«Кайсериспор» — «Сивасспор». Прогноз на финальный матч кубка Турции (26.05.2022)

24 мая 2022, 22:29
Кайсериспор - Сивасспор

Ставки букмекеров

Явного фаворита в данной игре букмекеры определить не смогли. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 2.66 на победу «Кайсериспора». Победа «Сивасспора» порадует коэффициентом 2.57, а на ничью можно загрузить по коэффициенту 3.4.

Турция. Кубок Турции 2021/2022
Кайсериспор
Сивасспор
ВыигрышПроигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
2 : 3
завершен в доп. время
26 мая 2022, 20:45
четверг
Трансляция
НичьяВыигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.813.212.74
Фонбет 3.10 3.10 2.45
Мелбет 2.95 3.18 2.54
1XBET 2.95 3.18 2.54
BetBoom 3.10 2.87 2.72

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.92, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 1.85. На исход «обе забьют» дается коэффициент 1.87.

Форма команд

«Кайсеиспор» добрался до финала, пройдя непростые испытания грандами турецкого футбола. В четвертьфинале на пути команды был грозный «Бешикташ», который удалось на выезде обыграть со счетом (2:1), а затем в полуфинальном противостоянии, которое состояло из двух встреч, коллектив сумел одолеть чемпиона страны «Трабзонспор» (4:3).

«Сивасспор» в 1/4 встретился на домашнем стадионе с «Фатих Карагюмрюком» и, сохранив ворота в неприкосновенности одолел соперника с минимальным счетом (1:0). Далее последовало сражение в полуфинале с «Аланьяспором» и в тяжелой двухматчевой битве, которая завершилась результатом (3:2) удалось завоевать путевку в финал.

Информация для ставок

  • «Кайсериспор» выиграл две из восьми последних встречи
  • «Сивасспор» одержал пять побед в последних семи играх
  • Минувшаий очный поединок завершился победой «Сивасспора» (2:1)
  • Пять из шести последних матчей «Кайсериспора» и пять вряд «Сивасспора» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Игра будет очень непростой для обеих команд. Явного фаворита здесь нет, а потому, скорее всего, поединок пройдет без тотального преимущества одного из коллективов. Смеем предположить, футболисты все же поразят ворота друг друга, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.87.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.52 1.84 2.04 1.45 2.88
Фонбет 1.68 2.20
Мелбет 1.60 2.48
1XBET 1.38 3.01
BetBoom 2.03 1.82 1.57 2.47 1.29 3.70
Все комментарии
Gahi
Gahi
24 мая в 23:41
В этом матче скорее всего обе команды забьют.
Птица Феникс
Птица Феникс
24 мая в 22:44
Будет ничья.
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