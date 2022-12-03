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«Алтай» — «Болуспор». Прогноз на матч Первой лиги Турции (04.12.2022)

вчера, 12:32
Алтай

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этой встрече удалось определить без проблем. Поставить на успех «Алтая» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.5. Если зайдет победа гостей, то игроков порадует коэффициент 1.8. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.333.301.95

Коэффициенты на тоталы выглядят следующим образом: тотал больше 2.5 можно взять за 2.45, а ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Алтай» после 14 туров чемпионата находится в середине таблицы на 11 месте. Команда набрала за это время 18 очков и отстает от зоны повышения всего на пять пунктов. В прошедших двух играх удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности и обыграть «Генчлербирлиги» и «Алтинорду» (1:0) и (2:0).

«Болуспор» располагается на пятом месте и имеет в копилке 25 очков. Команда в позапрошлом туре побывала в гостях у «Ризеспора» и проиграла (0:1), но исправилась в следующем поединке, набрав три очка с «Сакарьяспором» обыграв его (1:0).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Алтая» насчитывает пять поединков (три победы и две ничьих)
  • У «Болуспора» три победы в последних четырех встречах
  • Шесть из семи минувших очных противостояний завершились результатом ТМ 2.5
  • Четыре из шести последних матчей «Алтая» закончились результатом «обе забьют», «Болуспора» — «обе забьют – нет»

Прогноз

Зачастую в очных встречах данных команд болельщики не имеют возможность наблюдать большого количества забитых голов. Скорее всего традиция продолжится, поэтому рекомендуем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.6 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.75 1.60 2.37
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:15
Победа гостей в этом матче !
Гость
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