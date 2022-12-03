«Алтай» — «Болуспор». Прогноз на матч Первой лиги Турции (04.12.2022)

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вчера, 12:32

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этой встрече удалось определить без проблем. Поставить на успех «Алтая» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.5. Если зайдет победа гостей, то игроков порадует коэффициент 1.8. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.25.

Коэффициенты на тоталы выглядят следующим образом: тотал больше 2.5 можно взять за 2.45, а ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Алтай» после 14 туров чемпионата находится в середине таблицы на 11 месте. Команда набрала за это время 18 очков и отстает от зоны повышения всего на пять пунктов. В прошедших двух играх удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности и обыграть «Генчлербирлиги» и «Алтинорду» (1:0) и (2:0).

«Болуспор» располагается на пятом месте и имеет в копилке 25 очков. Команда в позапрошлом туре побывала в гостях у «Ризеспора» и проиграла (0:1), но исправилась в следующем поединке, набрав три очка с «Сакарьяспором» обыграв его (1:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Алтая» насчитывает пять поединков (три победы и две ничьих)

У «Болуспора» три победы в последних четырех встречах

Шесть из семи минувших очных противостояний завершились результатом ТМ 2.5

Четыре из шести последних матчей «Алтая» закончились результатом «обе забьют», «Болуспора» — «обе забьют – нет»

Прогноз

Зачастую в очных встречах данных команд болельщики не имеют возможность наблюдать большого количества забитых голов. Скорее всего традиция продолжится, поэтому рекомендуем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.6 в БК Лига Ставок.