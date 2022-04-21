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«Адана Демирспор» — «Трабзонспор». Прогноз на матч Суперлиги Турции (23.04.2022).

вчера, 22:28
Адана Демирспор - Трабзонспор

Ставки букмекеров

«Адана Демирспор» с небольшой разницей идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.39, ничья в игре предлагается по 3.35, а победа «Трабзонспора» по 3.00 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.413.433.11
Фонбет 4.15 3.65 1.75
Мелбет 2.34 3.66 3.05
1XBET 2.34 3.66 3.05
BetBoom 2.38 3.48 2.93

Эксперты предполагают, что в матч е забьют обе команды. Соответствующая ставка продается по цене 1.60, а противоположный исход котируется по 2.26.

Форма команд

«Адана Демирспор» к матчу с лидером, подходит на пятой строчке с набранными 52 очками. В ходе кампании клуб 14 раз обыгрывал соперников, 10 раз играл вничью и девять раз проиграл. В последних пяти турах добыто две победы, одна ничья и две игры, в свою очередь, закончились поражением. Крайний тур запомнился разгромным проигрышем от «Касымпаша» (4:0).

«Трабзонспор» является единоличным лидером турнира, имея в активе 73 очка. Команда располагает такими результатами: 21 выигрыш, 10 ничьих и два поражения. Предшествующие пять туров увенчались одной победой, огорчили одним проигрышем, а также три матча закончились вничью, в том числе крайняя игра с «Карагюмрюком» (1:1).

Информация для ставок

  • «Трабзонспор» выиграл девять из 15 последних матчей
  • В 10 из 15 последних матчах «Трабзонспора» забили обе команды
  • Семь из 10 последних матчей «Адана Демирспора» завершились с более 1.5 голами

Прогноз

Обе команды находятся не в лучшей форме, но не стоит забывать про их турнирный статус и амбиции. Исходя из этих и других статистических фактов, предлагаем заиграть ставку, что «Трабзонспор» не проиграет с коэффициентом 1.58 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.79 1.65 2.35
Фонбет 1.95 1.75
Мелбет 2.08 1.83
1XBET 2.08 1.83
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:41
Победа или ничья команды "Трабзонспор" в этом матче.
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