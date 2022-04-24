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«Бешикташ» — «Касымпаша». Прогноз на матч Суперлиги Турции (25.04.2022)

вчера, 18:08
Бешикташ - Касымпаша

Ставки букмекеров

«Бешикташ» идет явным фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.80, ничейный исход предлагается по цене 3.95, а победа «Касымпаша» по 4.10 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.794.144.38
Фонбет 1.72 4.20 4.30
Мелбет 1.77 4.28 4.40
1XBET 1.77 4.28 4.40

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается по 1.58, а ТМ (2.5) по 2.39.

Форма команд

«Бешикташ» подходит к игре занимая 7 строчку в таблице и имея в активе 51 очков. В нынешнем розыгрыше клуб добился 13 побед, 12 ничьих и восемь раз уступил. В последних пяти турах команда три матча закончила с равным счетом, по разу выиграла и проиграла. Крайний матч против «Гиресунспора» завершился со счетом 0:0.

«Касымпаша» после 33 сыгранных туров набрали 44 очка и расположились на 11 месте. По ходу кампании команда 12 раз обыгрывала соперников, в восьми случаях не выявляла победителя по итогу встречи и 13 игр проиграла. Предшествующие пять туров увенчались четырьмя триумфами и огорчили одним поражением. В крайнем матче взят верх над «Адана Демирспором» (4:0).

Информация для ставок

  • В восьми из 10 последних матчах «Бешикташа» забивали обе команды
  • «Бешикташ» не проиграл 13 и 15 последних матчей
  • «Касымпаша» проиграл три из пяти последних очных встреч

Прогноз

Учитывая форму команд, их турнирное положение и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку, что обе команды забьют с коэффициентом 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.59 1.94 1.96
Мелбет 2.44 1.53
1XBET 2.44 1.53
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:47
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
5w8ka4xvpjga
5w8ka4xvpjga
вчера в 20:11
Футбольный клуб «Бешикташ» одержит победу.
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u3v2qrcb4q8y
вчера в 18:11
Футбольный клуб «Бешикташ» выиграет матч.
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