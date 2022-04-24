«Бешикташ» — «Касымпаша». Прогноз на матч Суперлиги Турции (25.04.2022)

1650812917

вчера, 18:08

Ставки букмекеров

«Бешикташ» идет явным фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.80, ничейный исход предлагается по цене 3.95, а победа «Касымпаша» по 4.10 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается по 1.58, а ТМ (2.5) по 2.39.

Форма команд

«Бешикташ» подходит к игре занимая 7 строчку в таблице и имея в активе 51 очков. В нынешнем розыгрыше клуб добился 13 побед, 12 ничьих и восемь раз уступил. В последних пяти турах команда три матча закончила с равным счетом, по разу выиграла и проиграла. Крайний матч против «Гиресунспора» завершился со счетом 0:0.

«Касымпаша» после 33 сыгранных туров набрали 44 очка и расположились на 11 месте. По ходу кампании команда 12 раз обыгрывала соперников, в восьми случаях не выявляла победителя по итогу встречи и 13 игр проиграла. Предшествующие пять туров увенчались четырьмя триумфами и огорчили одним поражением. В крайнем матче взят верх над «Адана Демирспором» (4:0).

Информация для ставок

В восьми из 10 последних матчах «Бешикташа» забивали обе команды

«Бешикташ» не проиграл 13 и 15 последних матчей

«Касымпаша» проиграл три из пяти последних очных встреч

Прогноз

Учитывая форму команд, их турнирное положение и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку, что обе команды забьют с коэффициентом 1.55 в БК Фонбет.