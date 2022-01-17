«Фатих Карагюмрюк» — «Бешикташ». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (18.01.2022)

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вчера, 15:57

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита в этой встрече букмекеры выделить не смогли, но отдали небольшое предпочтение «Бешикташу». Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.1 в БК Фонбет. Если есть вера в победу хозяев, то ее можно взять по коэффициенту 3.17, а в случае ничейного результата залетит коэффициент 3.64.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.76, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.03. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Фатих Карагюмрюк» набрал три очка в последних двух турах благодаря домашней победе над «Ризеспором» (2:0). Туром ранее команда уступила на выезде «Газиантепу» со счетом (1:3). Также коллектив принял участие в розыгрыше кубка страны и в рамках 1/16 финала без проблем прошел «Бодрумспор» (4:0).

«Бешикташ»в минувшихдвух турах набрал четыре очка. Сначала на выезде расписал голевую ничью с «Ризеспором» (2:2), а затем на своем поле минимально победил «Газиантеп» (1:0). Команда после 21 сыгранного поединка закрепилась на седьмом месте, имея 32 очка.

Информация для ставок

«Фатих Карагюмрюк» выиграл три из восьми последних матчей

Беспроигрышная серия «Бешикташа» насчитывает четыре игры

Минувшая очная встреча завершилась победой «Бешикташа» (1:0)

«Фатих Карагюмрюк» забивает дома в восьми из девяти последних играх

Прогноз

Нас ждет игра разных по классу команд. «Бешикташ» будет владеть преимуществом и, скорее всего, добьется положительного для себя результата, но соперник не из простых и также будет стараться навязать свой футбол. Верим в обмен голами и предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.