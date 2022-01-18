«Гезтепе» — «Сивасспор». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (19.01.2022)

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18 января 2022, 11:16

Ставки букмекеров

В этой встрече с определением явного фаворита у букмекеров возникли проблемы, поэтому вынуждены были дать следующие котировки: победа «Гезтепе» оценивается по коэффициенту 2.4. На победу «Сивасспора» можно загрузить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.98. Поверить в ничейный исход предлагают по коэффициенту 3.3.

Линия также предлагает коэффициент 2.12 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и коэффициент 1.7 на ТМ 2.5. Ставку «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Гезтепе» несмотря на победы в последних двух турах над «Йени Малатияспором» (2:1) и «Антальяспором» (4:0) продолжает находиться в зоне вылета на 17 месте. Команда за 21 тур набрала 21 балл, забив 24 гола, а пропустив 29. Борьба за выживание для коллектива в самом разгаре.

У «Сивасспора» положение однозначно лучше. Коллектив расположился в самом центре таблицы на 10 месте. Клуб в минувших двух турах сумела оформить четыре очка благодаря выездной победе над «Коньяспором» (1:0) и домашней ничьей с лидером «Трабзонспором» (1:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Гезтепе» насчитывает четыре поединка (три победы и ничья)

«Сивасспор» проиграл лишь раз в последних девяти играх

Три из четырех минувших очных поединков завершились результатом ТБ 3.5

«Сивасспор» забивает в гостях в девяти из десяти последних матчах

Прогноз

Нас ожидает насыщенный на события поединок, в котором вполне возможно, что обе команды продемонстрируют организованный футбол и смогут поразить ворота друг друга. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Фонбет.