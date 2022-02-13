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«Хатайспор» — «Гезтепе». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (14.02.2022)

вчера, 19:48

Ставки букмекеров

Ни одна из команд не имеет тотального преимущества в линии букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.45. На успех «Гезтепе» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Фонбет по 2.8, в то время как ничья стоит 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.613.262.97
Фонбет 2.55 3.50 2.65
Мелбет 2.59 3.74 2.68
1XBET 2.59 3.74 2.68

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно выбрать по коэффициенту 1.82. Коэффициент на ТМ 2.5 несильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.95. На обмен голами можно загрузить по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Хатайспор» сыграл в 1/8 финала кубка Турции и на своем поле не сумел ничего противопоставить «Антальяспору» (0:2). В чемпионате у команды также продолжается безвыигрышная серия, в минувших встречах уступила «Кайсериспору» и «Аланьяспору» (3:4) и (0:6), а также расписала нулевую ничью с «Ризеспором».

«Гезтепе» проиграл в кубке действующему чемпионату страны «Бешикташу» лишь в серии послематчевых пенальти. В турнирной таблице национального чемпионата команда смогла выбраться из зоны вылета благодаря победам над «Истанбул Башакшехиром» и «Сивасспором» с одинаковым счетом (2:1).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Хатайспора» насчитывает четыре поединка
  • «Гезтепе» не проигрывает на выезде в трех играх кряду (без учета дополнительного времени)
  • Минувшая очная встреча завершилась победой «Хатайспора» со счетом (2:0)
  • «Гезтепе» забивает на выезде в 16 из 17 последних матчей

Прогноз

Сложно сказать, кто из команд в более лучшей форме подходит к очной встрече, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на равный поединок и соответственно ничейный исход по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.42 2.01 1.88 1.59 2.46
Фонбет 2.20 1.67
Мелбет 2.25 1.72
1XBET 2.25 1.71
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:53
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
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вчера в 20:43
Футбольный клуб «Хатайспор» одержит победу.
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