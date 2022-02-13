«Хатайспор» — «Гезтепе». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (14.02.2022)

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вчера, 19:48

Ставки букмекеров

Ни одна из команд не имеет тотального преимущества в линии букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.45. На успех «Гезтепе» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Фонбет по 2.8, в то время как ничья стоит 3.55.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно выбрать по коэффициенту 1.82. Коэффициент на ТМ 2.5 несильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.95. На обмен голами можно загрузить по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Хатайспор» сыграл в 1/8 финала кубка Турции и на своем поле не сумел ничего противопоставить «Антальяспору» (0:2). В чемпионате у команды также продолжается безвыигрышная серия, в минувших встречах уступила «Кайсериспору» и «Аланьяспору» (3:4) и (0:6), а также расписала нулевую ничью с «Ризеспором».

«Гезтепе» проиграл в кубке действующему чемпионату страны «Бешикташу» лишь в серии послематчевых пенальти. В турнирной таблице национального чемпионата команда смогла выбраться из зоны вылета благодаря победам над «Истанбул Башакшехиром» и «Сивасспором» с одинаковым счетом (2:1).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Хатайспора» насчитывает четыре поединка

«Гезтепе» не проигрывает на выезде в трех играх кряду (без учета дополнительного времени)

Минувшая очная встреча завершилась победой «Хатайспора» со счетом (2:0)

«Гезтепе» забивает на выезде в 16 из 17 последних матчей

Прогноз

Сложно сказать, кто из команд в более лучшей форме подходит к очной встрече, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на равный поединок и соответственно ничейный исход по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Фонбет.