«Истанбул Башакшехир» – «Гезтепе». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (22.01.2022)

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вчера, 14:42

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет видит «Истанбул Башакшехир» небольшим фаворитом данной встречи и предлагает коэффициент 1.95 на его победу. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.5, а победа гостей порадует коэффициентом 4.1.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.83. Низовой исход этого матча (ТМ 3.5) стоит 1.96. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Истанбул Башакшехир» уже на восемь очков отстает от второго лигочемпионовского места. Команда расположилась на шестом месте и в последних трех турах сражаясь на выезде с «Трабзонспором», «Аланьяспором» и «Кайсериспором» сумела набрать всего два очка, завершив игры (0:0), (1:1) и (0:1) соответственно.

«Гезтепе» благодаря победной серии вырвался из зоны вылета и уже имеет преимущество в три очка над преследователями. Коллектив в минувших встречах обыграла «Йени Малатияспор» и «Сивасспор» с одинаковым счетом (2:1) и довела количество очков в копилке до 24.

Информация для ставок

«Истанбул Башакшехир» выиграл лишь один из пяти последних поединков

Победная серия «Гезтепе» насчитывает четыре матча

Две минувшие очные встреч закончились победой «Гезтепе» с одинаковым счетом (2:1)

Четыре из пяти последних игры с участием «Истанбул Башакшехира» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает очень боевой поединок. Обе команды желают биться за результат и добывать заветные очки в копилку. Вполне вероятно, что команды смогут забить минимум по голу в ворота друг друга, поэтому предлагаем ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.