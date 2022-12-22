«Умраниеспор» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч чемпионата Турции (23.12.2022)

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вчера, 12:20

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостевой команде. Ставки на победу «Истанбул Башакшехира» принимаются по коэффициенту 1.92. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.70, а победа «Умраниеспора» оценивается в 4.10.

При этом аналитики БК Лига Ставок не определяются с возможной результативностью в этом противостоянии. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) гола идут в линии по одинаковым коэффициентам 1.92.

Форма команд

«Умраниеспор» проводит плохой сезон после перехода в турецкую Супер-Лигу. По итогам 13 сыгранных матчей команда заработала только семь очков, осев на последнем месте турнирной таблицы.

По ходу чемпионата футболисты «Умраниеспора» допустили восемь поражений, одержав только одну победу и четырежды сыграв вничью. Разница забитых и пропущенных голов у команды отрицательная – 15 против 24.

«Истанбул Башакшехир» ушел на паузу в статусе пятой команды турецкой лиги. На счету команды 24 очка, а дистанция от лидирующей тройки является только условной. В 13 матчах лиги клуб одержал семь побед, трижды сыграл вничью и допустил три проигрыша. Забито голов – 19, а пропущено – 15.

Выделим, что в трех предыдущих турах футболисты «Истанбул Башакшехира» проиграли «Галатасараю» (0:7), разделили очки с «Хатайспором» (3:3), а также победили «Гиресунспор» (3:1).

Информация для ставок

«Умраниеспор» забивал и пропускал голы в 6 из прошлых 7 официальных матчей

«Истанбул Башакшехир» не выигрывал в 4 предыдущих гостевых поединках

Единственная очная встреча команд закончилась победой «Истанбул Башакшехира» со счетом 3:1

Прогноз

В этом матче мы отдадим предпочтение результативному счету. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.73 в БК Лига Ставок.