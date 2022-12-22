«Умраниеспор» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч чемпионата Турции (23.12.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостевой команде. Ставки на победу «Истанбул Башакшехира» принимаются по коэффициенту 1.92. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.70, а победа «Умраниеспора» оценивается в 4.10.
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сегодня, 20:00
При этом аналитики БК Лига Ставок не определяются с возможной результативностью в этом противостоянии. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) гола идут в линии по одинаковым коэффициентам 1.92.
Форма команд
«Умраниеспор» проводит плохой сезон после перехода в турецкую Супер-Лигу. По итогам 13 сыгранных матчей команда заработала только семь очков, осев на последнем месте турнирной таблицы.
По ходу чемпионата футболисты «Умраниеспора» допустили восемь поражений, одержав только одну победу и четырежды сыграв вничью. Разница забитых и пропущенных голов у команды отрицательная – 15 против 24.
«Истанбул Башакшехир» ушел на паузу в статусе пятой команды турецкой лиги. На счету команды 24 очка, а дистанция от лидирующей тройки является только условной. В 13 матчах лиги клуб одержал семь побед, трижды сыграл вничью и допустил три проигрыша. Забито голов – 19, а пропущено – 15.
Выделим, что в трех предыдущих турах футболисты «Истанбул Башакшехира» проиграли «Галатасараю» (0:7), разделили очки с «Хатайспором» (3:3), а также победили «Гиресунспор» (3:1).
Информация для ставок
- «Умраниеспор» забивал и пропускал голы в 6 из прошлых 7 официальных матчей
- «Истанбул Башакшехир» не выигрывал в 4 предыдущих гостевых поединках
- Единственная очная встреча команд закончилась победой «Истанбул Башакшехира» со счетом 3:1
Прогноз
В этом матче мы отдадим предпочтение результативному счету. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.73 в БК Лига Ставок.