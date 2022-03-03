«Йени Малатияспор» — «Адана Демирспор». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (04.03.2022)

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вчера, 14:57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этой встрече являются гости. Загрузить на победу «Адана Демирспора» можно по коэффициенту 1.92. Победа «Йени Малатияспора»» оценивается по коэффициенту 3.85, а в случае захода ничейного результата игроков порадует коэффициент 3.6.

Букмекеры дают близкие коэффициенты на ТБ 2.5 и ТМ 2.5. Взять ТБ 2.5 можно за 1.83, а поставить на низовой тотал (ТМ 2.5) предлагают по коэффициенту 1.95. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Йени Малатияспор» продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата. Команда в последних турах набрала лишь один балл, расписав нулевую ничью с «Газиантепом». После этого матча побывала в гостях у «Хатайспора» и была разгромлена со счетом (2:5).

«Адама Демирспор» в свою очередь находится в верхней части таблицы и ведет борьбу за попадание в еврокубки. На данный момент коллектив закрепился на пятом месте с отставанием от второго всего на четыре очка. В минувших турах клуб сражался с «Антальяспором» и «Газиантепом» и оформил в копилку четыре очка благодаря результатам (0:0) и (3:0) соответственно.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Йени Малатияспора» насчитывает 19 матчей (шесть ничьих и 13 поражений)

«Адана Демирспора» не проигрывает шесть игр встреч кряду

Два минувших очных поединка закончились победой «Йени Малатияспора» (2:0) и (2:1)

Три из четырех последних матчей «Адана Демирспора» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке будет встреча откровенного аутсайдера с одним из лидеров. Нет сомнений, что игра будет под контролем гостей, поэтому предлагаем загрузить на победу «Адана Демирспора» по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Фонбет.