«УД Логроньес» — «Жирона». Прогноз на матч Сегунды (09.05.2021)

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вчера, 13:33

«Логроньес» сыграет против «Жироны» 9 мая 2021 года. Этот поединок будет сыгран в рамках очередного тура испанской Сегунды. В нынешнем сезоне «Жирона» имеет хорошие шансы на попадание в стыковые поединки в борьбе за выход в Примеру, но для этого нужно побеждать не только в этом матче, но и во всех, которые остались в чемпионате. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что главным фаворитом поединка является «Жирона». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 2.85 и на победу «Логроньеса» по коэффициенту 3.40.

Форма команд

«Логроньес» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба 41 балл. В нынешнем сезоне команда выиграла десять поединков, 11 раз играла вничью и проиграла в 16 матчах. В активе этого клуба 25 забитых и 43 пропущенных гола. В последних играх «Логроньес» играет не лучшим образом, клуб хоть и набирает очки, но делает это неуверенно и рискует опуститься в зону вылета, если будет и дальше «стесняться» показывать свою силу.

«Жирона» набрала 58 пунктов и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 16 побед, десять ничьих и 11 поражений. Команда забила 39 мячей и пропустила 34 гола. В последних играх «Жирона» находится в огне, команда часто набирает очки и мчится к стыковым поединкам в борьбе за выход в Примеру. Для этого «Жирона» должна обыгрывать «Логроньес» и оказывать давление на другие клубы из топ-6.

Информация для ставок

«Жирона» выиграла три матча кряду

«Логроньес» не побеждает три игры подряд

«Жирона» забила девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 2.30. Также можно поставить на победу «Жироны» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.65.