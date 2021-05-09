«УД Логроньес» — «Жирона». Прогноз на матч Сегунды (09.05.2021)

«Логроньес» сыграет против «Жироны» 9 мая 2021 года. Этот поединок будет сыгран в рамках очередного тура испанской Сегунды. В нынешнем сезоне «Жирона» имеет хорошие шансы на попадание в стыковые поединки в борьбе за выход в Примеру, но для этого нужно побеждать не только в этом матче, но и во всех, которые остались в чемпионате. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.
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1 : 4
завершен
вчера, 19:15
Ставки букмекеров
Букмекеры считают, что главным фаворитом поединка является «Жирона». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 2.85 и на победу «Логроньеса» по коэффициенту 3.40.
Форма команд
«Логроньес» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба 41 балл. В нынешнем сезоне команда выиграла десять поединков, 11 раз играла вничью и проиграла в 16 матчах. В активе этого клуба 25 забитых и 43 пропущенных гола. В последних играх «Логроньес» играет не лучшим образом, клуб хоть и набирает очки, но делает это неуверенно и рискует опуститься в зону вылета, если будет и дальше «стесняться» показывать свою силу.
«Жирона» набрала 58 пунктов и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 16 побед, десять ничьих и 11 поражений. Команда забила 39 мячей и пропустила 34 гола. В последних играх «Жирона» находится в огне, команда часто набирает очки и мчится к стыковым поединкам в борьбе за выход в Примеру. Для этого «Жирона» должна обыгрывать «Логроньес» и оказывать давление на другие клубы из топ-6.
Информация для ставок
- «Жирона» выиграла три матча кряду
- «Логроньес» не побеждает три игры подряд
- «Жирона» забила девять голов в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 2.30. Также можно поставить на победу «Жироны» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.65.