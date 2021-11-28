«Удинезе» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (28.11.2021)

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28 ноября 2021, 12:23

В 14-м туре чемпионата Италии в гости к «Удинезе» приедет «Дженоа», который совсем недавно возглавил Андрей Шевченко. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Удинезе» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.79. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.97. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.83. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.

Форма команд

«Удинезе» занимает 15-е место в чемпионате и не претендует на серьезные турнирные задачи. Команда за последние пять матчей набрала всего пять очков и находится не в лучшей форме, однако имеет запас очков от зоны вылета. Коллектив имеет отрицательную статистику забитых и пропущенных мячей (16:20), что является нехорошим знаком. В последних двух турах «Удинезе» проиграл «Торино» (1:2) и обыграл на своем поле «Сассуоло» (3:2).

«Дженоа» имеет большие проблемы с количеством травмированных игроков и новому тренеру Андрею Шевченко приходится подбирать состав из тех, кто остается. В клубе сложная ситуация, которую надеются решить после усиления в зимнее межсезонье. Сейчас «Дженоа» находится в зоне вылета с девятью набранными очками. В прошлом туре команда на своем поле уступил «Роме» (0:2), а ранее сыграла вничью с «Эмполи» (2:2).

Информация для ставок

Семь из восьми последних матчей «Удинезе» завершились исходом «обе забьют»

«Дженоа» не может выиграть на выезде уже пять поединков подряд

«Удинезе» не проигрывает «Дженоа» на протяжении десяти последних матчей

Четыре из пяти последних матчей между клубами на поле «Удинезе» закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Оба коллектива нуждаются в очках, ведь находятся внизу турнирной таблицы. Предполагаем, что матч будет закрытым, без большого количества голевых моментов и не выявит победителя. Рекомендуем сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.6.