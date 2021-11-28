«Удинезе» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (28.11.2021)

В 14-м туре чемпионата Италии в гости к «Удинезе» приедет «Дженоа», который совсем недавно возглавил Андрей Шевченко. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.
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0 : 0
завершен
28 ноября 2021, 14:30
воскресенье
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Удинезе» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.79. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.6.
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.97. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.83. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.
Форма команд
«Удинезе» занимает 15-е место в чемпионате и не претендует на серьезные турнирные задачи. Команда за последние пять матчей набрала всего пять очков и находится не в лучшей форме, однако имеет запас очков от зоны вылета. Коллектив имеет отрицательную статистику забитых и пропущенных мячей (16:20), что является нехорошим знаком. В последних двух турах «Удинезе» проиграл «Торино» (1:2) и обыграл на своем поле «Сассуоло» (3:2).
«Дженоа» имеет большие проблемы с количеством травмированных игроков и новому тренеру Андрею Шевченко приходится подбирать состав из тех, кто остается. В клубе сложная ситуация, которую надеются решить после усиления в зимнее межсезонье. Сейчас «Дженоа» находится в зоне вылета с девятью набранными очками. В прошлом туре команда на своем поле уступил «Роме» (0:2), а ранее сыграла вничью с «Эмполи» (2:2).
Информация для ставок
- Семь из восьми последних матчей «Удинезе» завершились исходом «обе забьют»
- «Дженоа» не может выиграть на выезде уже пять поединков подряд
- «Удинезе» не проигрывает «Дженоа» на протяжении десяти последних матчей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами на поле «Удинезе» закончились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Оба коллектива нуждаются в очках, ведь находятся внизу турнирной таблицы. Предполагаем, что матч будет закрытым, без большого количества голевых моментов и не выявит победителя. Рекомендуем сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.6.