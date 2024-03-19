Уэльс – Финляндия. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (21.03.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Уэльс. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа сборной Финляндии оценивается по 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.
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завтра, 22:45
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.45. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.55. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.
Форма команд
Уэльс не смог навязать серьезную борьбу Хорватии и Турции и занял только третье место с 12 баллами. Тем не менее, коллектив еще имеет возможность пробиться на ЧЕ 2024, если в полуфинальной встрече пройдет Финляндию и выиграет финал. Путь достаточно сложной, однако букмекеры в этом поединке отдают роль фаворита именно хозяевам. Два последних матча Уэльса завершились ничьими с Турцией (1:1) и Арменией (1:1).
Сборная Финляндии также заняла третье место в группе, лишь по дополнительным характеристикам опередив команду Казахстана. Тем не менее финские футболисты набрали 18 очков, что является неплохим результатом и они вполне могут составить конкуренцию в предстоящем поединке. В прошлой игре в рамках квалификации Финляндия обыграла на выезде Сан-Марино (2:1), а ранее уверенно справилась с Северной Ирландией (4:0).
Информация для ставок
- Финляндия выиграла четыре из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
- Уэльс не проигрывает уже шесть поединков подряд во всех турнирах
- Сборная Финляндии проиграла два матча из пяти последних с Уэльсом
Прогноз
Уэльс является фаворитом в этой игре, но мы предполагаем, что гости смогут также забить свой гол. Предлагаем поверить в вариант «обе забьют» и сделать на него ставку по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.