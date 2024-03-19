Уэльс – Финляндия. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (21.03.2024)

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вчера, 22:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Уэльс. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа сборной Финляндии оценивается по 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.45. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.55. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

Уэльс не смог навязать серьезную борьбу Хорватии и Турции и занял только третье место с 12 баллами. Тем не менее, коллектив еще имеет возможность пробиться на ЧЕ 2024, если в полуфинальной встрече пройдет Финляндию и выиграет финал. Путь достаточно сложной, однако букмекеры в этом поединке отдают роль фаворита именно хозяевам. Два последних матча Уэльса завершились ничьими с Турцией (1:1) и Арменией (1:1).

Сборная Финляндии также заняла третье место в группе, лишь по дополнительным характеристикам опередив команду Казахстана. Тем не менее финские футболисты набрали 18 очков, что является неплохим результатом и они вполне могут составить конкуренцию в предстоящем поединке. В прошлой игре в рамках квалификации Финляндия обыграла на выезде Сан-Марино (2:1), а ранее уверенно справилась с Северной Ирландией (4:0).

Информация для ставок

Финляндия выиграла четыре из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Уэльс не проигрывает уже шесть поединков подряд во всех турнирах

Сборная Финляндии проиграла два матча из пяти последних с Уэльсом

Прогноз

Уэльс является фаворитом в этой игре, но мы предполагаем, что гости смогут также забить свой гол. Предлагаем поверить в вариант «обе забьют» и сделать на него ставку по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.