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Уэльс – Швейцария. Прогноз на матч Евро-2020 (12.06.21)

вчера, 23:24

12 июня в Баку пройдет матч групповой стадии Евро-2020, в котором сыграют национальные сборные Уэльса и Швейцарии. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на предстоящий поединок.

Евро-2020
Уэльс
Швейцария
- : -
12 июня 2021, 16:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.813.052.32
Лига Ставок 3.75 3.05 2.24
Фонбет 3.65 3.07 2.27
Мелбет 3.86 2.98 2.34
1XBET 3.86 2.98 2.34

Ставки букмекеров

Букмекеры в этой игре симпатизируют номинальным гостям. Ставки на победу Швейцарии БК Бетсити принимает по коэффициенту 2.34. Сыграть ставку на победу Уэльса можно за 3.86, а ничейный исход котируется в 2.98.

Форма команд

Накануне старта чемпионата Европы Уэльс провел две контрольных встречи. В первой игре команда крупно уступила в гостях Франции (0:3), а во второй не смогла обыграть Албанию (0:0).

В марте Уэльс сыграл два поединка в рамках отборочной кампании к ЧМ-2022. Сначала валлийцы без шансов в гостях уступили Бельгии (1:3), а затем смогли реабилитироваться за счет домашней победы над сборной Чехии (1:0).

Швейцарцы готовились к Евро-2020 через контрольные матчи против США (2:1) и Лихтенштейна (7:0). Этими победами команда продлила успешную серию до шести поединков во всех соревнованиях.

В квалификации к ЧМ-2022 Швейцария уверенно обыграла Болгарию (3:1), а затем закрепила стартовый успех в группе в домашней встрече против Литвы (1:0).

Информация для ставок

• В 3 из 4 очных встречах команд побеждала Швейцария
• В 3 из 4 играх между Уэльсом и Швейцарией больше двух голов не забивалось
• Уэльс не забивал больше одного гола в 9 из 10 предыдущих матчах во всех турнирах

Прогноз

Игра сборной Уэльса сейчас завязана на Гарете Бэйле, а у Швейцарии достаточно сбалансированный состав и результативная атака. Предлагаем рассмотреть ставку на победу номинальных гостей с учетом форы (0) по коэффициенту 1.57.

Ранее букмекеры предлагали поставить на победу Дании в матче с Финляндией по коэффициенту 1.53.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.82 2.10 1.47 2.85
Лига Ставок 1.77 2.02 1.45 2.70
Мелбет 1.49 2.81
1XBET 1.49 2.81
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sv_1969
sv_1969
вчера в 23:25
Трудная победа Швейцарии
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