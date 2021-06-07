Уэльс – Швейцария. Прогноз на матч Евро-2020 (12.06.21)

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вчера, 23:24

12 июня в Баку пройдет матч групповой стадии Евро-2020, в котором сыграют национальные сборные Уэльса и Швейцарии. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этой игре симпатизируют номинальным гостям. Ставки на победу Швейцарии БК Бетсити принимает по коэффициенту 2.34. Сыграть ставку на победу Уэльса можно за 3.86, а ничейный исход котируется в 2.98.

Форма команд

Накануне старта чемпионата Европы Уэльс провел две контрольных встречи. В первой игре команда крупно уступила в гостях Франции (0:3), а во второй не смогла обыграть Албанию (0:0).

В марте Уэльс сыграл два поединка в рамках отборочной кампании к ЧМ -2022. Сначала валлийцы без шансов в гостях уступили Бельгии (1:3), а затем смогли реабилитироваться за счет домашней победы над сборной Чехии (1:0).

Швейцарцы готовились к Евро-2020 через контрольные матчи против США (2:1) и Лихтенштейна (7:0). Этими победами команда продлила успешную серию до шести поединков во всех соревнованиях.

В квалификации к ЧМ -2022 Швейцария уверенно обыграла Болгарию (3:1), а затем закрепила стартовый успех в группе в домашней встрече против Литвы (1:0).

Информация для ставок

• В 3 из 4 очных встречах команд побеждала Швейцария

• В 3 из 4 играх между Уэльсом и Швейцарией больше двух голов не забивалось

• Уэльс не забивал больше одного гола в 9 из 10 предыдущих матчах во всех турнирах

Прогноз

Игра сборной Уэльса сейчас завязана на Гарете Бэйле, а у Швейцарии достаточно сбалансированный состав и результативная атака. Предлагаем рассмотреть ставку на победу номинальных гостей с учетом форы (0) по коэффициенту 1.57.

Ранее букмекеры предлагали поставить на победу Дании в матче с Финляндией по коэффициенту 1.53.