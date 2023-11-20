Уэльс — Турция. Прогноз матча квалификации Евро-2024 (21.11.2023)

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вчера, 22:11

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.2. Поверить в успех Турции можно по 3.3. Ничейный результат котируется цифрой 3.55.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.92. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.9. Сделать ставку на обе забьют можно по коэффициенту 1.73.

Форма команд

Сборная Уэльса находится в сложном положении и занимает третье место с 11 баллами в активе. Команде необходимо побеждать победителя группы и надеяться на поражение Хорватии в параллельном поединке. Только в такой ситуации коллектив сможет претендовать на второе место. В прошлой игре Уэльс сыграл вничью с Арменией (1:1), а ранее переиграл Хорватию (2:1).

Турция на высоком уровне провела всю квалификацию и заслуженно поедет на следующий чемпионат Европы. Чтобы победить по очкам в группе, турецким футболистам будет достаточно не проиграть эту встречу, ведь на данный момент они лидируют с 16 баллами. В прошлом туре Турция разгромила на своем поле Латвию (4:0), а в товарищеской встрече оказалась сильнее Германии (3:2).

Информация для ставок

Турция выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Уэльс проиграл пять из десяти последних матчей на своем поле

Сборные обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Прогноз

Уэльс очень нуждается в победе и имеет шансы на выход из группы. Тем не менее, предполагаем, что турецкие футболисты за счет опыта смогут использовать ошибки соперника и победить. Поставить на гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.3.