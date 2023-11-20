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Уэльс — Турция. Прогноз матча квалификации Евро-2024 (21.11.2023)

вчера, 22:11
Турция

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.2. Поверить в успех Турции можно по 3.3. Ничейный результат котируется цифрой 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.523.362.96
Лига Ставок 2.39 3.55 2.95

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.92. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.9. Сделать ставку на обе забьют можно по коэффициенту 1.73.

Форма команд

Сборная Уэльса находится в сложном положении и занимает третье место с 11 баллами в активе. Команде необходимо побеждать победителя группы и надеяться на поражение Хорватии в параллельном поединке. Только в такой ситуации коллектив сможет претендовать на второе место. В прошлой игре Уэльс сыграл вничью с Арменией (1:1), а ранее переиграл Хорватию (2:1).

Турция на высоком уровне провела всю квалификацию и заслуженно поедет на следующий чемпионат Европы. Чтобы победить по очкам в группе, турецким футболистам будет достаточно не проиграть эту встречу, ведь на данный момент они лидируют с 16 баллами. В прошлом туре Турция разгромила на своем поле Латвию (4:0), а в товарищеской встрече оказалась сильнее Германии (3:2).

Информация для ставок

  • Турция выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Уэльс проиграл пять из десяти последних матчей на своем поле
  • Сборные обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Прогноз

Уэльс очень нуждается в победе и имеет шансы на выход из группы. Тем не менее, предполагаем, что турецкие футболисты за счет опыта смогут использовать ошибки соперника и победить. Поставить на гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.59 1.75 2.14 1.51 2.66
Лига Ставок 2.41 1.58 1.76 2.10 1.39 3.00
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