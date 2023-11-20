Украина – Италия. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (20.11.2023)

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вчера, 17:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются итальянские футболисты. Команда играет на нейтральном поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа сборной Украины оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.85.

Форма команд

Сборная Украины достойно выступала в одной группе с чемпионом и вице-чемпионом Европы и имеет шансы на выход из нее. Команда набрала 13 очков и уступает Италии только по дополнительным показателям. Чтобы выйти на второе место украинцам нужна победу на нейтральном поле в Германии. Два последних поединка сборной Украины завершились победами над Мальтой (3:1) и Северной Македонией (2:0).

Италия уже пропустила последний ЧМ 2022 и сейчас находится в не самой удобной ситуации. Коллектив занимает второе место с 13 баллами, но поражение точно откинет чемпионов Европы на третье место и оставит за бортом турнира. Гостям важно сыграть прагматично и добиться результатов любыми подручными средствами, чтобы не обрушить на себя вал критики болельщиков и СМИ . В прошлой игре Италия крупно обыграла Северную Македонию (5:2), а ранее уступила на выезде Англии (1:3).

Информация для ставок

Шесть из семи поединков Италии завершились исходом «обе забьют»

Сборная Украины выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Украина проиграла четыре из пяти последних матчей с Италией

Прогноз

Сборная Украины обязана побеждать, и мы предполагаем, что у номинальных хозяев будут шансы огорчить соперника. Предлагаем сделать ставку с форой (0) на Украину по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.