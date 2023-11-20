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Украина – Италия. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (20.11.2023)

вчера, 17:12
Италия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются итальянские футболисты. Команда играет на нейтральном поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа сборной Украины оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Отбор ЧЕ-2024
Украина
Италия
ВыигрышВыигрышПроигрышНичьяВыигрыш
0 : 0
завершен
вчера, 22:45
ВыигрышПроигрышВыигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.143.711.75
Лига Ставок 5.00 3.90 1.74

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.85.

Форма команд

Сборная Украины достойно выступала в одной группе с чемпионом и вице-чемпионом Европы и имеет шансы на выход из нее. Команда набрала 13 очков и уступает Италии только по дополнительным показателям. Чтобы выйти на второе место украинцам нужна победу на нейтральном поле в Германии. Два последних поединка сборной Украины завершились победами над Мальтой (3:1) и Северной Македонией (2:0).

Италия уже пропустила последний ЧМ 2022 и сейчас находится в не самой удобной ситуации. Коллектив занимает второе место с 13 баллами, но поражение точно откинет чемпионов Европы на третье место и оставит за бортом турнира. Гостям важно сыграть прагматично и добиться результатов любыми подручными средствами, чтобы не обрушить на себя вал критики болельщиков и СМИ. В прошлой игре Италия крупно обыграла Северную Македонию (5:2), а ранее уступила на выезде Англии (1:3).

Информация для ставок

  • Шесть из семи поединков Италии завершились исходом «обе забьют»
  • Сборная Украины выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Украина проиграла четыре из пяти последних матчей с Италией

Прогноз

Сборная Украины обязана побеждать, и мы предполагаем, что у номинальных хозяев будут шансы огорчить соперника. Предлагаем сделать ставку с форой (0) на Украину по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.74 1.48 1.88 1.98 1.48 2.73
Лига Ставок 2.74 1.46 1.91 1.93 1.50 2.61
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:22
Никому не советую лезть в исход данного поединка. Совершенно не удивлюсь здесь ни победе хозяев, ни успеху гостей, ни ничьей. Но одно могу сказать точно - украинцам просто нет смысла отсиживаться в обороне. С первых минут подопечным Реброва необходимо лететь вперёд и стараться забивать. А значит матч должен пойти по открытому и результативному сценарию. И для него подходят две ставки "Обе забьют" и ТБ 2,5. На вторую коэффициент побольше, но я выбираю первую. Всё же в условные 1-1 мне верится чуть больше, чем в чью-то победу 2-1. В крайнем для себя отборочном поединке Украина взяла верх над Мальтой в гостях (3-1), а забить не смогла в текущем отборочном цикле только Англии на её поле. Итальянцы же в обоих матчах против родоначальников футбола хоть и проиграли, но поражали чужие ворота. А на днях "скуадра адзурра" потренировалась перед важнейшей битвой с Украиной на Сев.Македонии (5-2). Есть одно общее у подопечных Реброва и Спаллетти - обе сборные хорошо атакуют, но в атаке частенько проваливаются. Ставка на обмен голами видится мне просто идеальным вариантом для данного поединка.
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