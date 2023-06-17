Украина – Мальта. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (19.06.2022)

1686995482

вчера, 12:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Украина. Несмотря на то, что поединок пройдет в Трнаве, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.12. Победа сборной Мальты оценивается по 16.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.07.

Форма команд

Украина несколько дней назад добыла волевую победу на выезде с Северной Македонией, что показало характер коллектива и его готовность бороться за выход из группы с непростыми соперниками. В активе подопечных Сергея Реброва три балла после двух туров и домашний матч с аутсайдером рассматривается как победа и гарантированные три очка. В еще одном матче отбора сборная Украины на выезде уступила Англии (0:2).

Мальта еще не набирала очков в этой группе и сделать это будет очень непросто, так как остальные соперника явно выше классом. В выездной встрече с Украиной у гостей будет очень немного шансов, поэтому если они хотят забить, придется использовать даже минимальные возможности у ворот соперника. Два последних поединка Мальты завершились крупным поражением от Англии (0:4) и минимальным успехом с Люксембургом в товарищеском матче (1:0).

Информация для ставок

Украина выиграла только пять из десяти последних поединков во всех турнирах

Мальта проиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

В единственном товарищеском матче между сборными победу неожиданно одержала Мальта (1:0).

Прогноз

Предстоящий матч несет в себе большую ответственность для хозяев, ведь осечка в матче с аутсайдером может уже сейчас перечеркнуть реальные шансы на выход из группы. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.