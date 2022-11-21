«Черноморец» — «Металлист». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (25.11.2022)

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сегодня, 15:17

Ставки букмекеров

Безоговорочного фаворита у букмекеров в этом матче нет. Загрузить на победу одесситов их можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.33. Выездной успех «Металлиста» оценивается по коэффициенту 3.2. Ничья порадует игроков коэффициентом 3.25.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 2.05. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 1.77. Ставка на «обе забьют» также дается по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Черноморец» в последних двух турах набрал максимальное количество очков, обыграв всухую «Львов» и «Минай» (2:0) и (1:0). В турнирной таблице коллектив продолжает находиться в зоне вылета на предпоследнем месте, имея в активе девять очков после 12 игр при разнице мячей (8:17).

«Металлист» расположился в нижней части таблицы на 10 месте и сумел набрать в копилку 15 баллов. Харьковчане в минувших двух поединках не смогли порадовать своих поклонников, уступив с одинаковым счетом (0:1) «Кривбассу» и «Минаю».

Информация для ставок

«Черноморец» потерпел шесть поражений в последних девяти матчах

Безвыигрышная серия «Металлиста» насчитывает шесть поединков (четыре поражения и две ничьих)

Четыре из пяти последних игр и «Черноморца» и «Металлиста» завершились результатом ТМ 2.5

Минувшая очная встреча состоялась в феврале и завершилась вничью (3:3)

Прогноз

В этом матче очень сложно сказать, кто будет владеть преимущество, и кто по итогу сможет одержать победу. Вполне возможно, что победитель не будет определен и команды сыграют вничью, загрузить на которую предлагаем по коэффициенту 3.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.