«Динамо» — «Металлист». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (30.11.2022)

1669721500

вчера, 14:31

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры без проблем смогли определиться с однозначным фаворитом. На победу «Динамо» с форой (-1) принимают ставки по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат дается по коэффициенту 4.88, а победа гостей порадует игроков выигрышем по коэффициенту 7.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.75. Если кажется, что голов будет немного, то есть ставка ТМ 2.5 за 2.1. Прогноз на «обе забьют» принимают по коэффициенту 2.

Форма команд

«Динамо» три дня назад сразилось с «Металлистом-1925» в рамках 15 тура УПЛ . Несмотря на множество созданных опасных моментов и даже назначенный пенальти, распечатать ворота соперника не удалось, и игра завершилась нулевой ничьей. В таблице киевляне располагаются на четвертом месте, имея в активе 27 очков.

«Металлист» занимает 10 место и имеет в копилке 16 баллов. Харьковчане в минувших двух турах проводили сражения с «Черноморцем» и «Минаем» и на табло были зафиксированы результаты (0:0) и (0:1) соответственно.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Динамо» насчитывает шесть матчей (четыре победы и две ничьих)

«Металлист» не может выиграть в семи поединках кряду

Три из четырех последних встречи «Динамо» завершились результатом ТМ 2.5

Четыре минувших игры с участием «Металлиста» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Ожидается поединок, в котором не будет места открытой игре и большому количеству опасных моментов, поэтому предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1.