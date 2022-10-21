«Металлист» — «Днепр-1». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (23.10.2022)

1666342735

вчера, 11:58

Ставки букмекеров

В этом поединке днепровский клуб является неоспоримым фаворитом. Коэффициент на победу «Днепра-1» составляет 1.5. Поставить на неожиданный успех хозяев поля можно по коэффициенту 6.25, а ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.83.

Форма команд

«Металлист» в двух минувших турах был не только хорош в созидании опасных моментов, но в оформлении зачетных баллов. Коллективу удалось обыграть «Ворсклу» (3:2) и «Верес» (2:1) и завоевав шесть очков. Харьковчане оказались на шестом месте в турнирной таблице с 13 очками в копилке.

«Днепр-1» в среду сразился на своем поел с «Ингульцом» и не сумел обыграть клуб из села Петрово, ничья (2:2). Чуть ранее днепряне также столкнулись с сопротивлением «Руха», но на последних секундах все же смогли вырвать победу (3:2). После всех сыгранных матчей команда возглавляет общий с 19 баллами в активе.

Информация для ставок

«Металлист» одержал четыре победы в последних семи поединках

Беспроигрышная серия «Днепра-1» насчитывает восемь игр (шесть побед и две ничьих)

Семь из восьми последних встреч «Металлиста» закончились результатом «обе забьют»

Восемь последних матчей с участием «Днепра-1» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Ожидаем интересное сражение, наполненное опасными моментами и большим количеством забитых мячей, поэтому предлагаем поставить на тотал больше 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.