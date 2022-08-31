«Рух» — «Шахтер». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (02.09.2022)

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вчера, 23:01

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита в данной встрече букмекеры выделили без проблем. Поставить на победу «Шахтера» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. В случае победы «Руха» залетит коэффициент 8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.95.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за тотал больше 3 и тотал меньше 3 по коэффициенту 2.37. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Рух» не побеждает с середины июля, негативная серия для команды началась еще на сборах в рамках подготовки к новому сезону. Коллектив из Винников в стартовых турах всего один раз поразил ворота соперников, игры с «Колосом» и «Металлистом» завершились поражениями (0:1) и (1:2) соответственно.

«Шахтер» потерял два очка на старте чемпионата, донецкий клуб не смог обыграть на своем поле «Металлсит 1925», расписав нулевую ничью. Далее команда принимала криворожский «Кривбасс» и, приложив максимум усилий, вырвала долгожданную победу с минимальным счетом (1:0).

Информация для ставок

Серия поражений «Руха» достигла отметки в четыре поединках

У донецкого «Шахтера» три победы в последних пяти матчах

Две минувшие очные встречи завершились поражением «Руха» с одинаковым счетом (0:2)

Четыре из пяти последних игр «Шахтера» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ожидает борьба двух разных по классу коллективов. Вероятнее всего, «Шахтер» окажется сильнее, поэтому предлагаем загрузить на его успех с форой (-1.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.