«Шахтер» — «Черноморец». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (10.09.2022)

1662548311

сегодня, 13:58

Ставки букмекеров

Букмекеры не оказались в замешательстве при выборе явного фаворита встречи, и отдали абсолютное преимущество хозяевам. Загрузить на победу «Шахтера» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6, в тоже время поверить в «Черноморец» предлагают по коэффициенту 12, а загрузить на ничью можно по коэффициенту 6.85.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.5. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.55. Ставка на «обе забьют» оценивается коэффициентом 2.18.

Форма команд

Донецкий «Шахтер» вчера сотворил главную сенсацию дня в Лиге чемпионов, в гостях разгромив немецкий «Лейпциг» со счетом (4:1). Эта победа однозначно предаст коллективу дополнительных сил и уверенности, что отразится на результатах. В национальном чемпионате клуб набрал семь очков в трех турах и идет вверху таблицы, а пострадавшими оказались «Рух» и «Кривбасс» с одинаковым счетом (1:0).

«Черноморец» в новом сезоне еще не побеждал. Подопечные Романа Григорчука поединки с «Ингульцом» и Металлистом 1925» завершились вничью (1:1) и (0:0), а сражение с «Вересом» и вовсе проиграли с минимальным результатом (0:1) и теперь располагаются на 10 месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

Победная серия «Шахтера» насчитывает три поединка

«Черномрец» не может победить в четырех играх кряду (три ничьих и поражение)

Пять минувших очных встреч завершились победами «Шахтера» (четыре из них разгромные)

Пять последних матчей с участием «Черноморца» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нет сомнений, что хозяева с первых минут возьмут мяч под свой контроль и доведут игру до победного конца. Как и в нескольких предыдущих очных встречах будут оформлены три очка и спокойная победа, поэтому предлагаем поставить на успех «Шахтера» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.6 в БК Лига Ставок.