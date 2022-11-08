«Верес» – «Шахтер». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (09.11.2022)

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вчера, 13:00

Ставки букмекеров

Абсолютным фаворитом в данной встрече является «Шахтер». Загрузить на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. В случае победы «Вереса» порадует коэффициент 6.55. Ничейный исход дается по коэффициенту 4.7.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.75. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.1. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Верес» после двух сухих поражений от «Зари» (0:1) и «Колоса» (0:2) пришел в себя и разгромил на выезде «Металлист-1925» со счетом (4:1). Успех в этом матче позволил коллективу закрепиться на пятом месте в турнирной таблице с 17 очками в копилке.

«Шахтер» продолжает погоню за «Днепром-1». Донецкий клуб проведя на одну игру меньше, отстает от лидера на пять очков при разнице мячей (21:5). В последнем туре «горняки» на своем поле не оставили шансов «Ингульцу» (3:0), а матчем ранее сразились в Лиге чемпионов с «Лейпцигом» и проиграв (0:4) отправились в плей-офф раунд Лиги Европы.

Информация для ставок

«Верес» проиграл трижды в последних семи встречах

У «Шахтера» всего одна победа в четырех последних играх

Все семь минувших очных поединков закончились поражениями «Вереса»

Пять из шести последних матчей с участием «Шахтера» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Ожидаем игру с тотальным доминированием гостевого коллектива. Верим, что более квалифицированный клуб добудет победный результат и три очка в копилку, поэтому предлагаем поставить на победу «Шахтера» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.