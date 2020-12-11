«Унион» — «Бавария»: прогноз на матч Бундеслиги (12.12.2020)

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вчера, 10:51

12 декабря в чемпионате Германии сыграют «Унион» и «Бавария». Прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч вы найдете в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Бетсити практически не сомневаются в том, что «Бавария» наберет три очка в предстоящем поединке. Ставки на победу гостей можно разместить с коэффициентом 1.30. Заключить пари на сенсацию в виде победы «Униона» можно с коэффициентом 10.50, а ничья идет за 6.60.

Согласно линии букмекера, в этом противостоянии команды суммарно забьют минимум четыре гола. Ставки на ТБ (3,5) принимаются с коэффициентом 1.89, ТМ(3,5) – 2.06. Теперь разберемся, в каких игровых кондициях находятся соперники.

Форма команд

«Унион» к одиннадцатому туру Бундеслиги подходит в зоне еврокубков, занимая шестое место в рейтинге. Свои 16 очков команда добыла благодаря четырем победам и четырем ничейным поединкам, также есть два поражения.

4 декабря коллектив из Берлина уступил в дерби «Герте» (1:3), а перед этим разошелся миром в домашней встрече против «Айнтрахта» (3:3).

«Бавария» — единоличный лидер чемпионата Германии. Клуб из Мюнхена набрал 23 очка и занимает первое место, но преимущество над вторым «Байером» минимальное – один балл. В прошлом туре Бундеслиги подопечные Ханса-Дитера Флика разделили очки в домашнем противостоянии против «Лейпцига» (3:3).

9 декабря «Бавария» на мажорной ноте завершила групповой раунд Лиги чемпионов, обыграв дома «Локомотив» (2:0).

Информация для ставок

• «Бавария» победила в 14 из 15 прошлых гостевых матчей Бундеслиги

• Ставка на ТБ (2,5) сыграла в 11 из 12 предыдущих поединков «Баварии» в чемпионате Германии

• В пяти прошлых матчах «Униона» в Бундеслиге забивалось минимум три гола

Прогноз

Потеря очков в Берлине явно не входит в планы «Баварии». Подобная осечка может лишить действующего чемпиона Германии позиции лидера в турнирной таблице.