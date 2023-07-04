«Унион» — «Бока Хуниорс». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (06.07.2023)

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вчера, 21:30

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 2.55, в то время как победа «Униона» будет стоить 3.2. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 2.9.

Также можно сделать выбор в пользу тотала больше 2 мячей по коэффициенту 2.02 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2 по 1.78).

Форма команд

«Унион» выглядит достаточно слабо в этом сезоне и неожиданно для своих же болельщиков занимает 24 место. В активе клуба всего 23 пункта и шансов на зону плей-офф у него остается все меньше. В матче с мотивированной «Бока Хуниорс», которая также не блещет результатами, хозяевам будет предельно сложно, но шансы отобрать очки у гостей определенно будут. Два последних матча «Унион» завершились поражением от «Атлетико» Тукуман (0:1) и победой над «Индепендьенте» (3:0).

«Бока Хуниорс» в последних матчах добывала победы и кажется, вернула уверенность в своих силах. Тем не менее, коллектив все еще идет на 11 месте с 31 баллом и отстает от ближайшего соперника на один пункт. Гости имеют хорошие шансы набрать три очка, но для этого необходимо уверенно провести первые минуты и по возможности добиться преимущества. В прошлой игре чемпионата «Бока Хуниорс» переиграла на своем поле «Сармьенто» (2:0), а в кубке Либертадорес разгромила «Монагас» (4:0).

Информация для ставок

«Бока Хуниорс» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Унион» забивал в семи из десяти последних поединках на своем поле

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

Исходя из статистики, команды имеют примерно равные показатели в личных встречах и вполне вероятно, что в этой игре могут поделить очки. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 2.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.