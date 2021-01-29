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«Унион Берлин» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (30.01.2021)

29 января 2021, 22:42

В 19-м туре чемпионата Германии нас ждет довольно интересная вывеска. «Боруссия» М приедет в гости к середняку турнирной таблицы «Униону». Матч пройдет 30 января 2021 года, а мы предлагаем вашему вниманию обзор ставок и прогнозы на данную встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.323.462.31
Fonbet Live! 9.00 1.30 6.00
Мелбет 3.61 3.71 2.06
Лига ставок 3.50 3.55 2.07

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 2.23, победа «Униона» идет за 3.25. В случае ничьей между командами сыграет коэффициент 3.55.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2,5 мячей за 1.77 или предположить, что много мячей болельщики не увидят — ТМ 2,5 за 2.12.

Форма команд

«Боруссия» М выдает фантастический сезон. После успешного выступления в Лиге чемпионов в очень сложной группе команда обыграла чемпиона страны «Баварию», проигрывая по ходу матча со счетом 0:2. Коллектив показывает красивую игру, которая дает результат. В прошлом туре «Боруссия» была сильнее одноименного клуба из Дортмунда (4:2), а еще ранее минимально победила «Вердер» (1:0).

«Унион Берлин» оправдывает надежды своих поклонников. Восьмое место в турнирной таблице достаточно неплохой результат для такого клуба. Команда забивает мало, но компенсирует этот недостаток внимательной игрой в защите. Последние два матча команда минимально проиграла «Аугсбургу» (1:2) и «РБ Лейпциг» (0:1).

Информация для ставок

  • «Боруссия» М не проигрывает в Бундеслиге уже пять матчей кряду
  • «Унион Берлин» в домашних матчах Бундеслиги не уходит с поля без гола уже пятнадцать матчей
  • В четырех из пяти последних очных встреч команды забивали друг другу минимум по одному мячу
  • Восемь из десяти последних выездных матчей «Боруссии» заканчивались с исходом ТБ 2,5

Прогноз

«Боруссия» находится в отличной физической форме и прогрессирует с каждым матчем. «Унион Берлин» забивает в каждом домашнем матче.

Предлагаем остановить свой выбор на варианте «обе забьют». Сделать ставку можно в букмекерской конторе Мелбет за 1.63.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Байер».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.323.462.31
Fonbet Live! 9.00 1.30 6.00
Мелбет 3.61 3.71 2.06
Лига ставок 3.50 3.55 2.07
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