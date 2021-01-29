«Унион Берлин» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (30.01.2021)

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29 января 2021, 22:42

В 19-м туре чемпионата Германии нас ждет довольно интересная вывеска. «Боруссия» М приедет в гости к середняку турнирной таблицы «Униону». Матч пройдет 30 января 2021 года, а мы предлагаем вашему вниманию обзор ставок и прогнозы на данную встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 2.23, победа «Униона» идет за 3.25. В случае ничьей между командами сыграет коэффициент 3.55.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2,5 мячей за 1.77 или предположить, что много мячей болельщики не увидят — ТМ 2,5 за 2.12.

Форма команд

«Боруссия» М выдает фантастический сезон. После успешного выступления в Лиге чемпионов в очень сложной группе команда обыграла чемпиона страны «Баварию», проигрывая по ходу матча со счетом 0:2. Коллектив показывает красивую игру, которая дает результат. В прошлом туре «Боруссия» была сильнее одноименного клуба из Дортмунда (4:2), а еще ранее минимально победила «Вердер» (1:0).

«Унион Берлин» оправдывает надежды своих поклонников. Восьмое место в турнирной таблице достаточно неплохой результат для такого клуба. Команда забивает мало, но компенсирует этот недостаток внимательной игрой в защите. Последние два матча команда минимально проиграла «Аугсбургу» (1:2) и «РБ Лейпциг» (0:1).

Информация для ставок

«Боруссия» М не проигрывает в Бундеслиге уже пять матчей кряду

«Унион Берлин» в домашних матчах Бундеслиги не уходит с поля без гола уже пятнадцать матчей

В четырех из пяти последних очных встреч команды забивали друг другу минимум по одному мячу

Восемь из десяти последних выездных матчей «Боруссии» заканчивались с исходом ТБ 2,5

Прогноз

«Боруссия» находится в отличной физической форме и прогрессирует с каждым матчем. «Унион Берлин» забивает в каждом домашнем матче.

Предлагаем остановить свой выбор на варианте «обе забьют». Сделать ставку можно в букмекерской конторе Мелбет за 1.63.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Байер».