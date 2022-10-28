«Унион» – «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (30.10.2022)

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вчера, 10:22

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02. В случае победы «Боруссии» М, зайдет коэффициент 3.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Унион» проиграл в прошлом туре аутсайдеру «Бохуму» (1:2), но все еще удерживает лидерство в Бундеслиге, где опережает «Баварию» всего на один пункт. В домашнем поединке с нестабильной «Боруссией» М коллективу очень нужна победа, которая сохранит первое место в таблице как минимум еще на неделю. В матче Лиги Европы «Унион» обыграл «Брагу» (1:0), а в кубке Германии одолел «Хайденхайм» (2:0).

«Боруссия» М набрала семь очков в пяти последних матчах Бундеслиги и держится в середине турнирной таблицы, а именно не девятом месте. В активе команды 16 баллов, а отставание от лидера составляет семь очков. В прошлом туре чемпионата Германии «Боруссия» М уступила на своем поле «Айнтрахту» Ф (1:3), а в кубке страны проиграла «Дармштадту» (1:2).

Информация для ставок

«Унион» выиграл семь из десяти последних встреч во всех турнирах

«Боруссия» М не может выиграть на выезде уже шесть матчей подряд

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч будет очень непростым для обоих коллективов, но мы предполагаем, что «Унион» окажется немного сильнее. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02.