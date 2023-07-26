«Унион» — «Дефенса и Хустисия». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (28.07.2023)

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сегодня, 12:20

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу хозяев предлагает коэффициент 2.6, в то время как победа «Дефенса и Хустисия» будет стоить 3.05. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.

Также можно сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.45 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.55).

Форма команд

«Унион» продолжает обитать в самом низу турнирной таблицы и не может исправить ситуацию на данный момент. Коллектив занимает 25 место с 27 баллами и тренерскому штабу провести работу над ошибками. В матче с «Дефенса и Хустисия», хозяевам будет сложно набрать очки, но даже ничья стала бы удовлетворительным результатом. В прошлом туре «Унион» поделил очки с «Велес» Сарсфилд (0:0), а ранее с тем же счетом завершил матч с «Платенсе» (0:0).

«Дефенса и Хустисия» редко проигрывает и заслуженно поднялась уже на четвертое место. В активе клуба коллектив набрал 44 балла и находится в пяти баллах от второго места. В выездной встрече гости не являются фаворитами, но находятся в более хорошей физической форме и может побороться за полноценные три очка. Два последних матча «Дефенса и Хустисия» завершились победами над «Сармьенто» (3:0) и «Эспаньолом» (1:0) в кубке страны.

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Униона» завершились ничейными результатами со счетом (0:0)

«Дефенса и Хустисия» выиграла в пяти из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

«Дефенса и Хустисия» выиграла четыре из пяти последних матчей с «Унион»

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Исходя из статистики, команды достаточно часто обмениваются голами, и в этот раз существует большая вероятность повторить такой исход. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.