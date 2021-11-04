«Унион» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Лиги конференций (04.11.2021)

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04 ноября 2021, 12:45

Четвертый тур Лиги конференций дарит интересное сражение в столице Германии, куда пожалует «Фейеноорд» на игру с «Унионом». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры так и не смогли определиться, на чьей стороне будет преимущество, поэтому дали достаточно равные коэффициенты на оба коллектива. Линия БК Мелбет предлагает коэффициент 2.35 на победу хозяев поля, тогда как успех гостей оценивается в 2.8, а остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.5.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.78. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Унион» после трех матчей на групповой стадии ЛК набрал три очка и занимает последнее место в группе, но сохраняет шансы на выход дальше, так как соперники далеко оторваться не сумели. В минувшем туре команда проиграла нынешнему сопернику на выезде (1:3). В чемпионате Германии коллектив был протестирован «Баварией» — результат игры не совсем удачный – поражение 2:5.

Голландцы занимают первое место в группе и комфортно чувствуют себя перед выездом в столицу Германии. В чемпионате коллектив идет на четвертом месте, в крайних турах взял шесть очков в противостояниях с «Камбуром» (3:2) и «Спартой» (1:0).

Информация для ставок

«Унион» победил один раз в минувших шести поединках (без учета дополнительного времени)

Беспроигрышная серия «Фейеноорда» составляет четыре игры

Четыре крайних матча с участием немецкой команды закончились результатом «обе забьют»

Восемь из девяти последних встреч «Фейеноорда» завершились ТБ 2.5

Прогноз

Как и в первой игре, здесь ожидаем открытый футбол с большим количеством опасных моментов и голов. Обеим командам по силам расписаться в воротах друг друга, а потому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.