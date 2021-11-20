«Унион» — «Герта». Прогноз на Бундеслиги (20.11.2021)

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20 ноября 2021, 17:51

В 12-м туре чемпионата Германии нас ждет довольно интересная вывеска. «Герта» приедет в гости к «Униону» и попытается выйти победителем из этого поединка. Мы предлагаем вашему вниманию обзор ставок и прогнозы на данную встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 3.75, в то время как победа «Униона» будет стоить 2.02. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.45.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7).

Форма команд

«Герта» начала очередной сезон крайне неудачно и на данный момент команда идет только на 13-м месте с 13 очками. В предстоящих матчах коллективу необходимо собраться с силами и стабильно набирать очки, чтобы не опуститься в зону вылета и не подвергнуть себя более жесткой критике со стороны болельщиков. В прошлой игре Бундеслиги «Герта» разошлась миром с «Байером» (1:1), а ранее команда уступила на выезде «Хоффенхайму» (0:2).

«Унион» находится в середине турнирной таблицы и показывает переменные результаты. За последние пять поединков коллектив набрал восемь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице с 17 очками. Клуб также принимает участие в Лиге конференций, поэтому тренерскому штабу следует подумать над ротацией состава в одном из предстоящих матчей. Последние две встречи в чемпионате для «Униона» завершились ничьей с «Кельном» (2:2) и домашним поражением от «Баварии» (2:5).

Информация для ставок

«Герта» выиграла пять матчей из последних десяти во всех турнирах, а «Унион» одержал три победы в основное время

Восемь из десяти последних матчей «Герты» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Семь из девяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Герта» проиграла на выезде только одну игру из пяти против «Униона»

Прогноз

Команды преследуют разные цели, но обоим коллективам необходимы очки. Предполагаем, что немного успешнее в этом матче будут хозяева поля. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Униона» можно по коэффициенту 2.02.