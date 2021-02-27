«Унион» — «Хоффенхайм». Прогноз на Бундеслиги (28.02.2021)

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сегодня, 10:55

В 23-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» приедет в гости к «Униону». Предлагаем вашему вниманию обзор ставок и прогнозы на данную встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 3.1, а победа «Униона» будет стоить 2.9. На ничью предлагается коэффициент 3.4.

Форма команд

«Хоффенхайм» несколько дней назад довольно неожиданно вылетел из Лиги Европы. Теперь команда может сконцентрироваться на чемпионате. В прошлом туре Бундеслиги «Хоффенхайм» победил «Вердер» (4:0), а немного ранее разошелся миром со «Штутгартом» (1:1).

«Унион» оправдывает надежды своих поклонников. Седьмое место в турнирной таблице достаточно неплохой результат для такого клуба. В последних двух играх «Унион» обыграл «Фрайбург» (1:0) и сыграл вничью с «Шальке» (0:0).

Информация для ставок

Последние четыре матча с участием «Униона» заканчивались исходом ТМ 2.5.

«Унион Берлин» не проигрывает уже десять матчей в Бундеслиге.

Семь последних выездных матчей «Хоффенхайма» во всех турнирах закончились тоталом больше 2.5 мячей.

Прогноз

«Хоффенхайм» физически истощен после матча Лиги Европы и выезд в Берлин станет для команды настоящим испытанием. Рекомендуем сделать ставку на победу «Униона» в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.9.

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