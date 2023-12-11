«Унион» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (12.12.2023)

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вчера, 20:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Реал». Коэффициент на победу «сливочных» составляет 1.85. Поставить на «Унион» можно за 3.95, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Унион» провалил свои выступления как в Бундеслиге, так и Лиге Чемпионов. Команда идет на последнем месте с двумя баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. Чтобы выйти в Лигу Европы немцам нужна победа над немотивированным «Реалом» и поражение «Браги». Два последних матча «Униона» завершились домашней победой над «Боруссией» М (3:1) и ничьей с «Брагой» (1:1).

Мадридский «Реал» выиграл все пять матчей в группе и заслуженно занял досрочно первое место. Команде гораздо важнее сейчас сконцентрироваться на Ла Лиге, где есть определенные проблемы. В последнем не имеющем турнирного значения поединке, тренерский штаб с большой долей вероятности может выпустить резервистов. В прошлом туре чемпионата Испании «Реал» поделил очки с «Бетисом» (1:1), а ранее обыграл на своем поле «Гранаду» (2:0).

Информация для ставок

«Унион» проиграл два из восьми последних домашних встреч

«Реал» Мадрид не проигрывает уже 14 матчей подряд во всех турнирах

Мадридский клуб забивает в 13 последних выездных поединках подряд

Прогноз

Предполагаем, что матч не будет ярким, а команды вряд ли будут создавать большое количество угроз у ворот соперников. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.