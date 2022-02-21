«Уотфорд» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч Премьер-лиги (23.02.2022)

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вчера, 16:57

В среду, 23 февраля 2022 года состоится поединок «Уотфорд — Кристал Пэлас». Матч пройдет на домашнем стадионе «Уотфорда» в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Кристал Пэлас». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа хозяев поля в 3.25. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.87.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Уотфорд» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 18 баллов. У команды пять побед, три ничьих и 16 поражений. Коллектив забил 24 гола и пропустил 43 мяча. В последних встречах «Уотфорд» выглядит не лучшим образом и часто теряет очки, за исключением матча против «Астон Виллы», который закончился победой со счетом 0:1. Также были поражения от «Брайтона» 0:2 и от «Вест Хэма» 1:0.

«Кристал Пэлас» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 26 баллов. У команды пять побед, 11 ничьих и девять поражений. Коллектив забил 32 гола и пропустил 36 мячей. В последних встречах «Кристал Пэлас» выглядит очень плохо, команда практически не набирает баллы — поражение от «Челси» со счетом 0:1, а также ничья с «Брентфордом» 0:0 и с «Норвичем» 1:1.

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» не побеждает три поединка кряду

«Уотфорд» выиграл один матч из последних пяти

У «Кристал Пэлас» один забитый мяч в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 3.25. Эти команды способны обменяться голами и показать яркое голевое шоу, которое понравится зрителям.