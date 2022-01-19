ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Уотфорд» — «Норвич». Прогноз на матч Премьер-лиги  (21.01.2022)

19 января 2022, 16:57

21 января 2022 года состоится поединок «Уотфорд — Норвич», который пройдет в рамках 23-го тура Премьер-лиги Англии. Этот матч состоится на арене «Викаредж Роуд» в Уотфорде. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на Туманном Альбионе.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.063.593.49
Фонбет 2.05 3.50 3.65
Мелбет 2.10 3.62 3.78
1XBET 2.10 3.62 3.78
BetBoom 2.10 3.55 3.65

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Уотфорд». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.03. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа гостей в 3.65. Также можно сделать дополнительную ставку на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Уотфорд» в нынешнем сезоне идет на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 14 баллов. У команды четыре победы, две ничьих и 13 поражений. Коллектив забил 23 гола и пропустил 37 мячей. В последних встречах «Уотфорд» выглядит не лучшим образом, клуб часто теряет очки — ничья с «Ньюкаслом Юнайтед» 1:1, а также поражение от «Тоттенхэма» со счетом 0:1 и от «Вест Хэма» 1:4.

«Норвич Сити» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 13 пунктов. У коллектива три победы, четыре ничьих и 14 поражений. Коллектив забил десять мячей и пропустил 45 голов. В последних встречах «Норвич» не может похвастаться хорошими результатами, за исключением одного поединка — победа над «Эвертоном» со счетом 2:1. Также были поражения от «Вест Хэма» 2:0 и «Кристал Пэласа» 3:0.

Информация для ставок

  • «Норвич» выиграл два матча из последних пяти
  • «Уотфорд» не побеждает девять поединков кряду
  • У «Норвича» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.50. Оба клуба могут порадовать болельщиков своими действиями в атаке. Фаворитами являются хозяева поля.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.49 1.85 1.97 1.45 2.76
Мелбет 1.99 1.95
1XBET 1.99 1.95
Все комментарии
e2bwfmjn4fn5
e2bwfmjn4fn5
19 января в 20:28
Футбольный клуб «Уотфорд» одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100