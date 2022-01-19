«Уотфорд» — «Норвич». Прогноз на матч Премьер-лиги  (21.01.2022)

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19 января 2022, 16:57

21 января 2022 года состоится поединок «Уотфорд — Норвич», который пройдет в рамках 23-го тура Премьер-лиги Англии. Этот матч состоится на арене «Викаредж Роуд» в Уотфорде. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на Туманном Альбионе.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Уотфорд». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.03. Ничейный исход оценивается в 3.60, а победа гостей в 3.65. Также можно сделать дополнительную ставку на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Уотфорд» в нынешнем сезоне идет на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 14 баллов. У команды четыре победы, две ничьих и 13 поражений. Коллектив забил 23 гола и пропустил 37 мячей. В последних встречах «Уотфорд» выглядит не лучшим образом, клуб часто теряет очки — ничья с «Ньюкаслом Юнайтед» 1:1, а также поражение от «Тоттенхэма» со счетом 0:1 и от «Вест Хэма» 1:4.

«Норвич Сити» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 13 пунктов. У коллектива три победы, четыре ничьих и 14 поражений. Коллектив забил десять мячей и пропустил 45 голов. В последних встречах «Норвич» не может похвастаться хорошими результатами, за исключением одного поединка — победа над «Эвертоном» со счетом 2:1. Также были поражения от «Вест Хэма» 2:0 и «Кристал Пэласа» 3:0.

Информация для ставок

«Норвич» выиграл два матча из последних пяти

«Уотфорд» не побеждает девять поединков кряду

У «Норвича» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.50. Оба клуба могут порадовать болельщиков своими действиями в атаке. Фаворитами являются хозяева поля.