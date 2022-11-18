«Урал» — ЦСКА. Прогноз на матч кубка России. (22.11.2022)

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сегодня, 09:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА . Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.12. Победа «Урала» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Урал» вместе с ЦСКА лидирует в своей группе, набрав девять очков и уступает «армейцам» только по дополнительным показателям. Тем не менее, ближайший конкурент отстает от лидеров на три пункта, поэтому поражение весьма осложнит турнирное положение. В прошлом матче чемпионата России «Урал» обыграл «Факел» (2:0), а немного ранее разошелся миром с московским «Локомотивом» (2:2).

ЦСКА заметно сдал в результатах за последний месяц, что повлияло на то, что «армейцы» опустились на пятое место в таблице РПЛ . В кубке России у коллектива есть небольшой запас, поэтому велика вероятность выхода в плей-офф. Для этого необходимо не проиграть два матча, а лучше один выиграть. В прошлом туре ЦСКА уступил на выезде «Динамо» Москва (1:2), а ранее проиграл на своем поле «Пари НН» (0:1).

Информация для ставок

ЦСКА уступил только в трех выездных матчах из десяти последних во всех турнирах

уступил только в трех выездных матчах из десяти последних во всех турнирах «Урал» выиграл четыре из пяти последних поединков на своем стадионе

«Урал» проиграл три из пяти последних матчей с ЦСКА при двух ничьих

при двух ничьих Семь последних матчей между клубами в Екатеринбурге завершились исходом «обе забьют -нет»

Прогноз

Команды будут играть осторожно и вероятнее всего, не будут рисковать в этом поединке. Предлагаем поставит на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.55.