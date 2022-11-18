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«Урал» — ЦСКА. Прогноз на матч кубка России. (22.11.2022)

сегодня, 09:38
Урал (Екатеринбург)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА. Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.12. Победа «Урала» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Россия. Кубок 2022/2023
Урал
ЦСКА
ВыигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
- : -
22 ноября 2022, 15:00
вторник
ПроигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.233.492.14
Лига Ставок 3.30 3.60 2.17
Мелбет 3.46 3.58 2.15
1XBET 3.32 3.64 2.19

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Урал» вместе с ЦСКА лидирует в своей группе, набрав девять очков и уступает «армейцам» только по дополнительным показателям. Тем не менее, ближайший конкурент отстает от лидеров на три пункта, поэтому поражение весьма осложнит турнирное положение. В прошлом матче чемпионата России «Урал» обыграл «Факел» (2:0), а немного ранее разошелся миром с московским «Локомотивом» (2:2).

ЦСКА заметно сдал в результатах за последний месяц, что повлияло на то, что «армейцы» опустились на пятое место в таблице РПЛ. В кубке России у коллектива есть небольшой запас, поэтому велика вероятность выхода в плей-офф. Для этого необходимо не проиграть два матча, а лучше один выиграть. В прошлом туре ЦСКА уступил на выезде «Динамо» Москва (1:2), а ранее проиграл на своем поле «Пари НН» (0:1).

Информация для ставок

  • ЦСКА уступил только в трех выездных матчах из десяти последних во всех турнирах
  • «Урал» выиграл четыре из пяти последних поединков на своем стадионе
  • «Урал» проиграл три из пяти последних матчей с ЦСКА при двух ничьих
  • Семь последних матчей между клубами в Екатеринбурге завершились исходом «обе забьют -нет»

Прогноз

Команды будут играть осторожно и вероятнее всего, не будут рисковать в этом поединке. Предлагаем поставит на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.97 1.38 2.02 1.83 1.57 2.36
Лига Ставок 2.95 1.39 1.97 1.81 1.56 2.38
Мелбет 1.90 1.96
1XBET 2.03 1.84
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