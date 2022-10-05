«Урал» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (07.10.2022)

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вчера, 13:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Химок» оценивается по 4.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Урал» на данный момент остается в зоне вылета, но в последнее время набирал очки и несколько улучшил свою позицию. Сейчас команда идет на 15 месте с семью баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один балл. В прошлом матче клуб из Екатеринбурга обыграла на выезде «Локомотив» (4:2), а ранее обыграл в кубке России «Торпедо» (1:0).

«Химки» продолжают опускаться вниз по турнирной таблице и не могут выиграть уже целый ряд матчей. На данный момент коллектив занимает восемь очков и располагается на 14 месте. В предстоящей игре с «Уралом» у команды из Подмосковья будет шанс прервать неудачную серию поединков и побороться за победу. В последней игре «Химки» проиграли ЦСКА (1:2), а в кубке страны были разгромлены «Локомотивом» (0:5).

Информация для ставок

«Химки» не могут выиграть уже десять последних матчей во всех турнирах

«Урал» выиграл три из четырех домашних поединков за последнее время

«Химки» выиграли три из пяти последних матчей с «Уралом»

Прогноз

Оба коллектива находятся на самом дне турнирной таблице и такие матчи обычно называют «битвой за шесть очков». Предполагаем, что «Урал» окажется сильнее на своем стадионе, а сделать на него ставку можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.