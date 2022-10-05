«Урал» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (07.10.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Химок» оценивается по 4.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.
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завтра, 17:30
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.
Форма команд
«Урал» на данный момент остается в зоне вылета, но в последнее время набирал очки и несколько улучшил свою позицию. Сейчас команда идет на 15 месте с семью баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один балл. В прошлом матче клуб из Екатеринбурга обыграла на выезде «Локомотив» (4:2), а ранее обыграл в кубке России «Торпедо» (1:0).
«Химки» продолжают опускаться вниз по турнирной таблице и не могут выиграть уже целый ряд матчей. На данный момент коллектив занимает восемь очков и располагается на 14 месте. В предстоящей игре с «Уралом» у команды из Подмосковья будет шанс прервать неудачную серию поединков и побороться за победу. В последней игре «Химки» проиграли ЦСКА (1:2), а в кубке страны были разгромлены «Локомотивом» (0:5).
Информация для ставок
- «Химки» не могут выиграть уже десять последних матчей во всех турнирах
- «Урал» выиграл три из четырех домашних поединков за последнее время
- «Химки» выиграли три из пяти последних матчей с «Уралом»
Прогноз
Оба коллектива находятся на самом дне турнирной таблице и такие матчи обычно называют «битвой за шесть очков». Предполагаем, что «Урал» окажется сильнее на своем стадионе, а сделать на него ставку можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.