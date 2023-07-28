«Урал» — «Пари НН». Прогноз на матч РПЛ. (29.07.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Пари НН» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.
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завтра, 17:30
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.08.
Форма команд
«Урал» хорошо стартовал в чемпионате России и имеет хорошую возможность развить своей успех. Коллектив не лучшим образом сыграл в кубке России, но на данный момент пытается сконцентрироваться на чемпионате и набрать на старте как можно больше баллов. В поединке с «Пари НН» хозяева постараются доказать свой статус фаворита уже на футбольном поле. В кубке России «Урал» проиграл «Локомотиву» (1:2), а ранее в РПЛ переиграл ЦСКА (2:1).
«Пари НН» пока только ищет свою игру под руководством нового тренерского штаба. Коллектив не смог набрать очки в чемпионате, но добился победы в кубке страны. Теперь на выезде в Екатеринбурге, гостям придется приложить максимум усилий, чтобы добиться положительного результата. В кубке России «Пари НН» победил московское «Динамо» (2:1, по пенальти), а 22 числа на своем поле уступил «Зениту» (0:2).
Информация для ставок
- «Урал» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Пари НН» проиграл восемь из десяти выездных поединков за последнее время
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Урал» имеет плохую статистику с «Пари НН», но на старте чемпионата после громкой победы над ЦСКА может повторить свой успех. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.