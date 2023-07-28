«Урал» — «Пари НН». Прогноз на матч РПЛ. (29.07.2023)

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сегодня, 10:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Пари НН» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.08.

Форма команд

«Урал» хорошо стартовал в чемпионате России и имеет хорошую возможность развить своей успех. Коллектив не лучшим образом сыграл в кубке России, но на данный момент пытается сконцентрироваться на чемпионате и набрать на старте как можно больше баллов. В поединке с «Пари НН» хозяева постараются доказать свой статус фаворита уже на футбольном поле. В кубке России «Урал» проиграл «Локомотиву» (1:2), а ранее в РПЛ переиграл ЦСКА (2:1).

«Пари НН» пока только ищет свою игру под руководством нового тренерского штаба. Коллектив не смог набрать очки в чемпионате, но добился победы в кубке страны. Теперь на выезде в Екатеринбурге, гостям придется приложить максимум усилий, чтобы добиться положительного результата. В кубке России «Пари НН» победил московское «Динамо» (2:1, по пенальти), а 22 числа на своем поле уступил «Зениту» (0:2).

Информация для ставок

«Урал» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Пари НН» проиграл восемь из десяти выездных поединков за последнее время

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

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