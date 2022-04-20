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«Урал» — «Уфа». Прогноз на матч чемпионата России. (23.04.2022)

вчера, 16:52
Урал (Екатеринбург)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.65. Победа «Уфы» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.692.883.07
Фонбет 2.65 2.90 3.05
Мелбет 2.69 3.11 3.11
1XBET 2.69 3.11 3.11
BetBoom 2.74 2.97 3.02

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 1.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 1.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Урал» провел не самый лучший сезон, и сейчас подходить к решающим матчам, результаты которых существенно повлияют на судьбу клуба. На данный момент команда из Екатеринбурга занимает только 15 место и имеет 21 очко, а отставание от ближайшего соперника не из зоны вылета на 5 пунктов. Предстоящий матч еще с одним с аутсайдером «Уфой» станет решающим и хозяев устроит только победа. Последние два матча «Урала» в чемпионате России завершились поражениями от «Зенита» (1:3) и «Крыльев Советов» (0:1).

«Уфа» находится в похожей ситуации с «Уралом», однако опережает его на один пункт и идет на 14 месте в РПЛ. Чтобы сохранить свое место на следующий футбольный год, команда обязана набирать максимальное количество очков и надеяться на осечки прямых конкурентов. Также коллективу важно не занять последние две позиции и тогда у клуба будет шанс побороться за сохранение прописки в матчах плей-офф. В прошлом туре «Уфа» сыграла вничью с ЦСКА (1:1), а ранее проиграла «Сочи» (1:2).

Информация для ставок

  • «Урал» не может выиграть уже семь официальных матчей подряд
  • Четыре последние встречи «Уфы» закончились исходом «обе забьют»
  • «Уфа» выиграла только один матч у «Урала» в последних шести поединках
  • Четыре из пяти последних встреч между клубами на поле «Урала» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики, команды забивают очень мало мячей в личных встречах. Предполагаем, что и в этот раз изобилия голов болельщики не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 1.5 мячей можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.76 2.09 1.44 2.78
Мелбет 1.43 2.74
1XBET 1.43 2.74
Все комментарии
u2je5bahanbw
u2je5bahanbw
вчера в 21:10
Футбольный клуб «Урал» одержит победу.
e6te7bn9u3d2
e6te7bn9u3d2
вчера в 21:09
Футбольный клуб «Урал» выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 16:58
Поединок очень ответственный для команд, так как обе команды находятся в опасной зоне, и кто-то из этой парочки наверняка в "ФНЛ" по итогу сезона окажется. Учитывая низкую результативность команд, плюс высокую ответственность за результат, явно это все должно привести к низовому тоталу. Вот собственно я и решил поставить в этом поединке на банальный ТМ(2,5).
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