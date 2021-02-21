«УТА Арад» — «Ботошани». Прогноз на матч чемпионата Румынии (22.02.2021)

1613932358

сегодня, 21:32

Интересную встречу двух крепких команд подарит нам 24-й тур чемпионата Румынии. «УТА Арад» ждет в гости «Ботошани». Матч состоится 22 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ботошани». Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно с коэффициентом 1.96. Победа «УТА Арад» оценивается в 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 2.39. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 1.58. Вероятность того, что команды обменяются голами – 2.03.

Форма команд

«Ботошани» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. Команда находится в отличной форме, набрав максимум очков в последних четырех играх. В двух последних турах «Ботошани» обыграл «Газ Метан» и «ЧФР Клуж» с одинаковым счетом 2:1.

«УТА Арад» также смог немного подняться вверх по турнирной таблице. Команда за последние несколько матчей проиграла лишь один раз и существенно улучшила свои показатели по реализации. В прошлых двух турах «Арад» заработал ничьи с одинаковым счетом (1:1) в матчах с «Киндией» и «Херманштадтом».

Информация для ставок

«Ботошани» выиграл четыре игры подряд в чемпионате

«Арад» проиграл всего один матч из последних пяти в высшей лиге Румынии

В матче первого круга между командами выездную победу одержал «УТА Арад» (3:2)

В трех из четырех последних матчей «Ботошани» был зафиксирован тотал больше 2,5 мячей

Прогноз

«Ботошани» пребывает в отличном настроении, команда захочет непременно продлить свою победную серию до пяти матчей. Предлагаем рискнуть и поставить на победу гостей. Сделать это можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.96.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Бирмингем» — «Норвич».