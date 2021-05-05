«Утрехт-2» — «Алмере Сити». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (07.05.2021)

7 мая в рамках 37-го тура второго по силе дивизиона Нидерландов сыграют «Утрехт-2» и «Алмере Сити». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.
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завтра, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Алмере Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.30. Еще одна актуальная ставка — победа хозяев поля по коэффициенту 5.10.
Форма команд
«Утрехт-2» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 34 очка. В последних матчах «Утрехт-2» выглядит очень плохо, у клуба регулярно случаются осечки и, кажется, поединок против «Алмере Сити» станет очередным провалом для этой команды.
«Алмере Сити» находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе команды 71 пункт. В последних матчах «Алмере» смотрится неплохо, несмотря на то, что команда не побеждает, она старается зацепиться за ничью. Рвение к набору очков можно легко объяснить, клуб не теряет надежд на стыковые поединки в борьбе за выход в высшую лигу. В случае победы в этом матче у «Алмере» есть реальный шанс думать о стыковых матчах и не беспокоиться о конкурентах, которые набрали столько же очков. Все в руках и ногах «Алмере».
Информация для ставок
- «Алмере Сити» выиграл один матч из последних пяти
- «Утрехт-2» победил только в одном матче из последних пяти, до этого команда проиграла четыре раза кряду
- «Алмере» забил шесть мячей в последних пяти играх
Прогноз
В этом матче можно поставить на победу гостей и ТБ 2,5 по коэффициенту 1.94. Еще одна актуальная ставка — гол с 1-й по 15-ю минуту по коэффициенту 2.60.
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