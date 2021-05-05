«Утрехт-2» — «Алмере Сити». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (07.05.2021)

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вчера, 23:52

7 мая в рамках 37-го тура второго по силе дивизиона Нидерландов сыграют «Утрехт-2» и «Алмере Сити». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Алмере Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 4.30. Еще одна актуальная ставка — победа хозяев поля по коэффициенту 5.10.

Форма команд

«Утрехт-2» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 34 очка. В последних матчах «Утрехт-2» выглядит очень плохо, у клуба регулярно случаются осечки и, кажется, поединок против «Алмере Сити» станет очередным провалом для этой команды.

«Алмере Сити» находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе команды 71 пункт. В последних матчах «Алмере» смотрится неплохо, несмотря на то, что команда не побеждает, она старается зацепиться за ничью. Рвение к набору очков можно легко объяснить, клуб не теряет надежд на стыковые поединки в борьбе за выход в высшую лигу. В случае победы в этом матче у «Алмере» есть реальный шанс думать о стыковых матчах и не беспокоиться о конкурентах, которые набрали столько же очков. Все в руках и ногах «Алмере».

Информация для ставок

«Алмере Сити» выиграл один матч из последних пяти

«Утрехт-2» победил только в одном матче из последних пяти, до этого команда проиграла четыре раза кряду

«Алмере» забил шесть мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу гостей и ТБ 2,5 по коэффициенту 1.94. Еще одна актуальная ставка — гол с 1-й по 15-ю минуту по коэффициенту 2.60.

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